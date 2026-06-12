山姆爆食安問題遭集體控訴　椰皇果肉變紫　南瓜包未過期先發霉

深受港人北上掃貨喜愛的山姆超市，近日接連爆出食品安全事故。有深圳會員購買一款南瓜小麵包，食用時驚見表面大面積發霉；還有武漢消費者購買泰國椰皇，沒想到家中孩子飲用後隨即拉肚子，切開驚見果肉呈深紫色。



除此之外，還有不少網民爆出，過往在山姆買的糉子、肉鬆蛋糕、蛋黃酥等食品都出現過發霉的問題。



據袁女士提供的圖片，椰子肉呈現紫色。（江南都市報）

6個椰皇中，竟有4個出現果肉發紫、椰水泛粉的異常狀況。（江南都市報）

椰肉發紫椰水泛粉 幼童飲後腹瀉

據《江南都市報》報道，湖北武漢袁女士稱，6月6日她在武漢江岸山姆分店網購了一箱泰國椰皇（共6粒），收貨後隨即放入冰箱冷藏。當日中午，她打開一個給孩子飲用，未料孩子隨後出現拉肚子症狀。隨後袁女士切開椰子，發現內部果肉已變成紫色。

緊接着袁女士開箱檢查其餘椰子並拍片取證，發現6個椰皇中，竟有4個出現果肉發紫、椰水泛粉的異常狀況。山姆App顯示，該款泰國椰皇6粒售價為55.8元（人民幣，下同），近期有高達18.3萬人回購。

當袁女士和山姆說明該食物事問題後，山姆門店要求她帶同商品到店處理，惟職員僅用肉眼觀察及用鼻聞，拒絕品嘗未開封的椰子，就堅稱商品沒有變質，僅願賠償300元及退貨退款。

袁女士拒絕方案，認為變質食品已危害孩子健康，應按食安條例依法賠償。惟山姆收走問題商品後，直至6月9日始終沒有跟進處理。對於媒體問詢，山姆客服就表示，有規範的處理流程和專門團隊負責跟進核實。

深受港人北上掃貨的山姆超市，近日接連爆出食品安全事故。（小紅書@小紅薯61A6B1EF）

不少網民看到山姆售賣的椰肉出現食安問題，也表示買過同類產品確有問題，「近期買的兩箱有一半都是壞的」「我買的也一樣，山姆說是正常的」。

針對椰肉發紫是否為正常氧化現象，業內人士解釋，輕微淡紫、無異味屬正常，但袁女士曬出的圖片顯示椰皇果肉深紫、椰水渾濁、口感變質且致人腸胃不適，屬於典型霉變。

保質期剩26天 麵包大面積發霉

除了武漢山姆售賣的椰皇被發現椰肉發紫，深圳山姆也被爆出有麵包大面積發霉。據《深圳新聞網》報道，近期深圳聶小姐在山姆App購買了一款南瓜小麵包，產品包裝明確標註保質期至6月29日，惟6月3日食用時，卻發現麵包表面大面積發霉。

據聶小姐曬出的圖片顯示，麵包生產日期為4月1日，保質期至6月29日，而她在6月3日撕開包裝打算食用時，卻發現麵包大面積發霉，這時距離麵包過期還有將近26天。

有深圳市民稱購買的麵包大面積發霉。（深圳新聞網）

隨後聶小姐和山姆反映該情況，對方稱會和供貨商反映這類食安問題。事後，山姆滿足了聶小姐提出的商品退款、賠款1000元及退還會員卡費用三個要求。

除了聶小姐爆出南瓜小麵包發霉，亦有小紅書網民「陳思穎」爆出她買到的南瓜餅一樣出現發霉問題，這款南瓜餅的保質期的生產日期在3月16日，保質期至6月13日，但4月打開時南瓜餅表面已出現發霉。

小紅書網民爆出她買到的南瓜餅一樣出現發霉問題。（小紅書@陳思穎）

小紅書網民爆出她買到的南瓜餅一樣出現發霉問題。（小紅書@陳思穎）

不少網民留言，在山姆買到的食品都出現過發霉的問題。（小紅書截圖）

隨後這名消費者向山姆提出投訴及賠償，最後山姆決定賠償現金800元。在這篇帖子下，亦有網民曬出在山姆買到發霉麵包圖片，「我也吃到了，賠了150給我」。帖子評論區，不少網民留言，過往買到的糉子、肉鬆蛋糕、蛋黃酥等食品都出現過發霉的問題。