台灣致癌油風暴300家業者受影響　台中市重罰相關業者新台幣300萬

台灣中聯油脂4月初製造大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，共1300公噸流向泰山、福壽及福懋油三大品牌。目前回收油品約17公噸，約僅1%。由於油品加工品眾多，風波持續擴大中。



台中市長盧秀燕今（7）日宣布，將針對涉及致癌油品的台中在地公司，包括中聯、福壽及福懋等三家業者採取最嚴厲處分，依據食安相關法規分別重罰最高額度新台幣300萬元（下同，約合港幣73萬元）。



台灣中聯致癌沙拉油持續延燒。（（台中市衛生局）

台中市食安處公布稽查結果，問題油品維持18個品項，批號增加至30個，全台灣至少300家業者受波及。台中市長盧秀燕批評台灣中央政府延遲將近一週才公布使用問題由品的業者名單，至於中央宣布依規定加工食品問題油品含量超過20%才需預防性下架，盧秀燕也表示不認同，強調台中市恕難配合。

盧秀燕稱工食品問題油品含量超過20%才需下架缺乏科學根據，質疑「一瓶油只會有10%、20%的致癌物質嗎？難道人民吃了對健康不會造成影響嗎？」，她表示，不論問題油比例多少，台中市政府都要求全部下架。

台灣中聯致癌沙拉油持續延燒。（（台中市衛生局）

據台媒報道，台北市政府5日公布受影響42間學校名單，包含3家幼兒園、8間國小、24間國中及7間高中職，已要求校方主動向家長妥善說明。台中市食安處6日指出，共4家團膳業者使用到問題油品，影響台中一中、華盛頓高中、衛道中學等67所學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構。新北市府公布，忠義國小、淡江高中等50所學校受影響。基隆市府6日指出，共4校遭波及，將向製造廠商提起求償。