快遞紙箱別拿進屋拆！囤積恐吸入致癌物　長期易變曱甴温床

近日，話題「建議不要把快遞帶回家裏拆」衝上熱搜，引發網友熱議。



相關內容中，都在提醒，風險點在於——快遞紙箱。有不少人習慣把快遞拿進屋拆，或者拆過的紙箱先丟在一旁，沒有第一時間扔掉，但這些行為背後，可能都藏着一些隱蔽的健康風險。

囤積的快遞紙箱易釋放TVOCs

很多快遞紙箱看似平平無奇，其實是有氣味的，甚至有刺鼻的氣味。紙箱會釋放有氣味的氣體，是TVOCs（總揮發性有機物）。

紙箱會釋放有氣味的氣體，就是TVOCs（總揮發性有機物）。（示意圖，Unsplash@Ari Sha）

其實，生活中能產生TVOCs的東西有很多，但自然產生的TVOCs濃度低、通常無害，對人體並不會造成負面影響。

而快遞紙箱產生的TVOCs則包含對人體多個系統都有害的成分，比如苯、甲苯、二甲苯等。一兩個箱子還好，但一大堆箱子一直囤積在家裏，TVOCs不斷積聚，總量就不低了。

如果是受潮發黴的紙箱，還會產生黴菌TVOCs，包含多種有害成分，吸入後會直接刺激呼吸道。

除了TVOCs 這些病毒也可能「跟着」快遞

快遞包裹在運輸過程中歷經多人接觸、多環境流轉，表面極易攜帶各類微生物。雖然病毒離開人體後存活時間有限，但在適宜條件下仍可存留數小時至數天，構成潛在健康隱患：

．呼吸道病毒：如流感病毒、鼻病毒（引起普通感冒）、新型冠狀病毒等。特別是在流感季，通過手接觸被污染的包裝，再觸摸口、鼻、眼，可能造成感染；

．腸道病毒：如輪狀病毒、諾如病毒等。如果包裝被帶菌者的糞便污染（例如通過未徹底洗手的人員），這些病毒活力很強，可引起腹瀉、嘔吐等腸胃炎症狀；

．其他病毒：如腺病毒等，可引起結膜炎、呼吸道感染等；

．常見致病細菌：如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌等，可能通過接觸傳播，引起腹瀉、皮膚感染甚至敗血症；



囤積的快遞紙箱 可能攜帶蟲卵還有可能引發火災

快遞的倉儲、運輸和配送環節，幾乎滿足了害蟲傳播的所有條件，需警惕「隱形搭車者」：害蟲的「完美旅行」。

快遞的倉儲、運輸和配送環節，幾乎滿足了害蟲傳播的所有條件。（示意圖，Unsplash@Taufik Sopan Ansori）

倉儲、運輸中的紙箱縫隙、車廂角落等環境，為蟑螂等害蟲提供了理想的藏身、繁殖與傳播條件：

．藏身便利：瓦楞紙結構、貨物堆疊形成的縫隙是害蟲棲息與產卵的溫牀。

．食源豐富：快遞貨物中多種物資、紙屑、殘渣可成為害蟲的食物來源。

．環境適宜：夏季車廂高溫有利於害蟲繁殖，黑暗安靜的環境更助其滋生。

．傳播隱蔽：蟑螂等害蟲通過附着在紙箱或商品上的卵鞘實現遠距離傳播，其他害蟲如米蟲、衣蛾等也常藉助快遞潛入家庭。



4. 塑料填充物的化學隱患

快遞中廣泛使用的塑料填充物可能在摩擦中釋放塑化劑、阻燃劑等化學物質。這些成分可通過手部接觸進入人體，長期累積可能干擾內分泌、影響甲狀腺功能，甚至增加致癌風險，對兒童危害尤為顯著。

快遞紙箱、泡沫塑料、編織袋等包裝堆放在家中或樓道，既有火災隱患，又堵塞逃生通道。（示意圖，Unsplash@Roberto Sorin）

不僅如此，快遞紙箱、泡沫塑料、編織袋等包裝堆放在家中或樓道，既有火災隱患，又堵塞逃生通道。

這些雜物一旦着火，即使是「小火」，由於堆放物品種類繁雜，也很可能產生大量濃煙和有毒氣體，對人身安全有着巨大的威脅。

5. 快遞拆箱後 建議做這幾件事

鑑於快遞紙箱存在這些隱患，建議大家：

① 收到快遞後，儘量在屋外拆件，不帶入到室內；

② 如果在室內拆快遞，儘量在門口拆好，注意別放到沙發上、餐桌、牀上；

③ 拆完快遞要洗手；

④ 如果快遞紙箱不得不放在屋內，要做好室內通風。



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