台女同志導演借｢親弟精子+老婆卵子｣懷孕9個月：平權之路還要再走

第二屆台北戲劇獎6日晚間舉行頒獎典禮，最佳導演獎由洪千涵、洪唯堯、曾睿琁以《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》作品獲得。其中，洪千涵挺著9個月孕肚上台領獎，她也分享腹中寶寶的誕生故事，透露孩子是透過「借精生子」方式懷孕，而捐精者則是她的弟弟洪唯堯。



3人坦言原本以為會由劇場前輩王嘉明老師拿下這個獎項，因此得獎的瞬間感到非常不可置信，隨即致謝評審團「將獎項頒給如此搞怪的團隊。」現場眾人也紛紛笑說「果然是娶某前、生囝後」。這股運勢也讓團隊再度奪下「最佳獨立精神獎」，堪稱本屆大贏家。

最佳導演獎由洪千涵（中）、洪唯堯（右）、曾睿琁（左）以《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》作品獲得。（臺北戲劇獎）

洪千涵在2022年與同性伴侶曾睿琁結婚。兩人決定以「借精生子」的方式共同迎接新生命，由洪千涵的弟弟洪唯堯捐贈精子，與曾睿琁的卵子結合後，再植入洪千涵子宮孕育，她的預產期預計在8月底，是個男寶寶，不過目前名字還沒取好。

洪千涵肚中寶寶是借弟弟精子再與同性伴侶曾睿琁的卵子結合。（臺北戲劇獎）

洪千涵在台上談及平權議題更是激動落淚表示，「我們是台灣人，我們平權之路還要再走，但是我很感謝我們可以說出我們的不公平，然後我們還有很長很長的路，謝謝。」

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