分居夫被爆做爸　驚揭妻神操作「借精懷孕」　怒告醫院卻含淚認親

日本京都最近爆出一件離奇到編劇都編不出來的「借精生子」糾紛。



故事的主人公，姑且叫他A桑吧。本來只是和老婆感情不和，住都分開了，正心平氣和地商量離婚怎麼分家產。結果鬧到一半，A桑突然收到一個晴天霹靂——老婆說，哎，我懷孕了哦，而且孩子不是你的。

示意圖（《睡著吻別 醒來抱擁》劇照）

一般的「綠帽」劇本，頂多是老婆在外面偷吃懷了小王的孩子，回來讓老公當冤大頭。可這位人妻的操作，簡直刷新了三觀：她跑去和老公簽約做不孕治療的醫院，偽造簽名，拿了不知道哪個路人的精子，騙醫生說是老公新提供的，成功懷上了二胎。

這不是電視劇。這是真真實實在京都發生的事。

根據媒體報道，2020年1月，夫妻倆為了生第二胎，在京都市內一家醫院簽約做不孕症治療，當時成功培育出受精卵，冷凍保存在醫院。

可天有不測風雲。到了2022年1月，兩人關係急轉直下，開始分居，離婚調解也提上了日程。

一般來說，分居了就要分割財產、撫養權，冷凍的那些胚胎自然也要處理。可這位妻子不這麼想。她先是偽造了丈夫的簽名和同意書，要求醫院把之前凍着的受精卵解凍後移植進子宮——可惜一次沒成功。

一般人失敗了也就罷了。可她偏不認命，又來了第二波操作。她不知從哪搞來了第三者的精子，再次偽造丈夫的同意書，拿去給醫生，一本正經地說這是丈夫新提供的。醫生看着白紙黑字的同意書，也沒多想，按照流程就給她做了體外受精。

A桑老婆偽造丈夫簽名的流程（讀賣新聞）

這一回，還真懷上了。2023年8月，她順順利利生下了二胎，但跟丈夫A桑半毛錢血緣關係都沒有。

丈夫崩潰起訴，醫院卻說「我沒錯」

A桑得知真相後氣得不行。他先是去告了前妻，2025年4月法院判前妻有期徒刑1年6個月、緩刑3年，罪名是偽造文書。

可A桑覺得只判前妻還遠遠不夠——醫院憑一紙偽造的同意書就給他「配種」，連問都沒問過他本人一句，難道沒有責任嗎？於是他在今年3月26日，正式把這家醫院告上了京都地方法院，索賠1100萬日元（約合人民幣50多萬元），理由是「生不生孩子是我的決定權，醫院剝奪了這個權利」 。

醫院的回應也很絕。他們直接說：現行的醫療規矩和法律上，根本沒有規定每一步都要和丈夫本人當面確認或打電話核實，反正當時也看不出哪裏不對，憑什麼怪我們？

A桑提告醫院的主要觀點。（讀賣新聞）

從道理上說，醫院確實有點冤。但從情感上說，男人的憤怒也完全可以理解。

更讓人唏噓的是，A桑明明已經和前妻離了婚，也證明了孩子和他沒有血緣關係，但他最後還是決定在戶籍上保留父子關係，並且承諾繼續支付撫養費。

有媒體形容他是「含淚簽字」。設身處地想一想：一個被前妻背叛、被醫院無視的男人，原本可以拍拍屁股走人，把孩子推得一乾二淨。可他偏偏選擇扛起來——不因為別的，就因為孩子是無辜的，孩子什麼壞事都沒做，就被帶到了這個世界上。

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這樁荒唐官司曝光後，日本的網友們立刻炸了鍋

雅虎新聞評論區裏，有網友感嘆：

對非親生子仍保留戶籍並付撫養費，極具誠意與氣度，換作自己絕對辦不到。

也有人覺得問題出在前妻身上：「這完全是前妻惡意的欺騙，醫院也是受害者，前夫根本不需要承擔。」還有人一針見血地指出：

前妻當初或許想用孩子挽回婚姻，但大人的欺騙到最後，只會在孩子心裏埋下被拋棄的感覺，最不幸的就是那個孩子。

更有網友在論壇上直呼：「這個女的有病吧！」「太自私了，這種女人太可怕」。還有人冷靜分析：「無論你說什麼，醫院沒法確認紙本之外的事情。但如果只是紙上同意就行，萬一哪天你老婆偽造你去銀行借債怎麼辦？」

說實話，整件事裏最讓我動容的，不是誰的官司能贏，也不是醫院要不要賠錢，而是A桑最後那個決定：明明和自己無關，卻依舊願意給那個孩子當爹。

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