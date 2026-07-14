過去一周10名台灣人赴陸失聯　台陸委會：將每周公布赴陸風險數據

台灣陸委會表示，台灣人赴中國大陸的人身安全風險持續受到關注，過去一周新增10名赴陸台灣人下落不明，未來陸委會將於每周例行記者會定期公布台灣人赴陸遭關押、拘留及盤查等相關數據，供民眾參考。



台媒ETtoday報道，台灣陸委會副主委沈有忠今（14）日出席「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，並於會後接受媒體訪問。針對《民族團結進步促進法》是否增加台灣民眾赴陸風險，沈有忠表示，赴陸風險提高「不是這一兩天，或這一兩年的事情了」，陸委會日前公布的385宗案例，是過去累積下來的統計數據。

台灣陸委會副主委沈有忠。（Yahoo TV《齊有此理》節目）

沈有忠指出，過去一周共有10名赴陸台灣人下落不明，但他表示，「不敢保證是否與『民族團結進步促進法』有關」，不過他認為，中國大陸「是一個訊息沒那麼透明，且可用各式名義關押、拘留的國家」，因此再次呼籲民眾赴陸前應審慎評估，「非必要不要前往中國大陸旅遊，避免不必要的麻煩上身」。

他同時預告，台灣陸委會未來將定期公布台灣人赴中國大陸遭關押、拘留及盤查的統計數據，預計於每周四例行記者會對外發布，提供民眾作為赴陸風險評估參考。

根據台灣陸委會統計，自2024年至2026年7月8日止，共有157宗赴陸失聯個案、30宗遭留置個案，以及198宗遭限制人身自由個案，合共385宗。