北京對台行複合式施壓　台學者：追求不統而統、未統而治

台灣亞洲政經與和平交流協會7月27日舉辦「中國對台複合式施壓的新趨勢」座談會，多位學者就北京近年對台施壓模式及其戰略目標提出分析。台灣淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，北京的新趨勢已不再等待兩岸政治問題獲得解決，而是透過法律、政治宣傳及軍事等多重手段，逐步推進對台管轄權的主張。



台媒「中時新聞網」報道，洪耀南指出，北京目前的新趨勢是「不再等待兩岸政治解決，而是先就國內的法宣告對台灣、對台灣人有管轄權」。

洪耀南表示，無論是《民族團結進步促進法》，還是2024年公布的「懲獨22條」，都是將中國大陸刑法中的分裂國家罪、煽動分裂國家罪，直接套用至北京所認定的「台獨頑固分子」相關行為，並透過政治宣傳，將這套機制塑造成「終身究責」，這正是所謂「管轄先行」的概念。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

洪耀南認為，中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東日前提出的「不統而統」，若更精確描述，應是「未統而治」，即在尚未完成統一之前，先將統一後的治理形式逐步施加於台灣。

他指出，北京推動複合式施壓的最終目標，不是迫使台灣政府立即改變政策，而是讓台灣社會及國際社會逐漸接受中國大陸對台擁有管轄權。

談及軍事層面時，洪耀南表示，複合式施壓「其實沒有什麼危險，只是很騷擾；不是立即開戰，但就是在改變現狀」。洪耀南進一步舉例，今天多飛一點，明天多靠近一點，後天再增加一點點執法權，每次都在變化，但都不足以引起國際的危機，積累起來卻改變了行為的規則。