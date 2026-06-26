「七個更好」談統一紅利　北京新寫台灣統一計劃書

國台辦6月24日記者會上談到，「和平統一後，台灣同胞將在國際上享有前所未有的發展機遇」，這句話乍聽乍看，很像例行對台宣傳，尋常的統戰話術，但若把它放回過去半年北京對台論述的脈絡來看，則沒有那麼簡單。北京正在做的，不只是重複「祖國必須統一」這句老話，而是開始重寫「統一」的使用說明書。



過去北京談統一，最常見的語言是歷史使命、民族大義、反對台獨、外部勢力不得干涉，這些話不是不重要，但對台灣社會的說服力十分有限。因為台灣人真正想問的，不是「兩岸是否同屬一中」，也不是北京最關切的「民族復興是不是偉大」，而是更直接也更世俗的「統一之後，到底可以得到什麼」？

習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，指出「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。（資料圖片／路透社）

這是北京長期沒有真正回答的問題，或者說，北京過去多半用身份問題回答利益問題，用歷史問題回答生活問題，例如台灣人問收入、問安全、問自由、問國際空間，得到的答案卻常常是民族復興、歷史定論云云的千秋大業，一旦話語越大越抽象，就離日常越遠越離地，以至於那些聲聲呼喚台灣同胞要識時務、懂得回歸的論述始終很難落地。

所以中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧去年10月25日在「紀念台灣光復八十周年大會」上，提出和平統一後台灣會有「七個更好」的說法，其實便是一個值得注意的轉向。這「七個更好」包含經濟發展更好、能源資源保障更好、基礎設施建設更好、安全保障更好、對外交往更好、民生福祉更好、精神文化生活更好，這套說法的重點，不在於文字是否立刻能讓台灣人相信，而在於北京終於開始意識到，統一不能只被說成一個歷史終點，也必須被包裝成一個利益方案。

2025年10月25日，紀念台灣光復80周年大會在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（新華社）

是以，國台辦在24日記者會上最新談到「對外交往會更好」，這個變化尤其明顯。國台辦發言人張晗列舉中國同183個國家建交，是160多個國家和地區的主要貿易伙伴，加入幾乎所有普遍性政府間國際組織，參與600多項國際公約，還提到金磚新開發銀行、亞投行、國際調解院等多邊機制。這些內容看似是在展示中國國力，其實也是在對台灣社會重新定義所謂「國際空間」。

過去台灣熟悉的國際空間，基本上是以美國和西方為中心，舉凡能不能進入華府政治圈，能不能與歐洲議會互動，有沒有機會在WHA露面，或是被G7文件垂憐提及，都被台灣視為國際能見度的指標。北京現在則試圖提出另一套說法：台灣以為的國際只在華府、日內瓦（或偶爾的布魯塞爾），但中國也有自己的全球網絡，突出統一之後，台灣不是變得更小，而是有幸搭上中國的全球平台。

這當然是北京輸出的一套政治推銷，也像是一份招商說明，例如告訴台商，統一後供應鏈空間更大，告訴國際社會，統一不會損害各國在台經濟利益。同時也告訴一般的台灣老百姓，統一不是以為的失去，而是擁有的升級。這不是北京第一次去侃侃而談和平統一，但延續去年王滬寧的「七個更好」，到近日的國台辦發言，官方這套論述更像是在賣一項政策產品，而不只是照本宣科朗誦政治語言。

何以至此？這多少也反映北京推進對台工作時的一個現實判斷，認為光靠壓力、軍演、批判民進黨等的作為是不夠的，若要改變台灣社會對統一的恐懼想像，就必須提供一種可以被理解的未來圖像。用白話來說，以前北京常說「台獨是死路」，現在像開始補上另一句「統一有好處」，除了要把台獨說成是成本負累外，也要把統一打造成紅利模式，兩者並行相成，才是北京當前對台論述的組合。

「台獨」勢必破壞兩岸和平統一的機會。（資料圖片／路透社）

但北京這套「七個更好」不是沒有挑戰，問題從來不在於說得夠不夠宏大，宏大敘事向來是北京官方的強項，癥結在於「這些更好」能不能妥善處理、回應台灣社會最敏感的制度不信任。例如北京可以說能源更好、基建更好、外交更好，但若台灣人心裡認為自由更少、選擇更少、政治風險更高，那麼再多的「更好」，都會被理解成為一種賣身契。

但眼下的國際地緣局勢，卻提供了北京販賣這套「更好」的機遇攤位。如見民進黨執政十年以來，始終靠矇著眼反中來處理未來，但如今又逢特朗普主政，「美國支持」對台灣而言變得更具有交易性，若台灣國際空間在已經一面倒向美國的情勢下依舊受限，民進黨就不能永遠只用「中國敵國論」來解釋回答一切的不如意，此時的「七個更好」背書下的「統一紅利」，就有機會成為一個具有替代性的備案選項。

當然，就政治現實來說，「七個更好」不會立刻改變台灣民意，甚至短期內很可能繼續被多數台灣人懷疑，但它至少顯示北京正在從「統一是歷史必然」轉向「統一有實際利益」方向遞進，從抽象的「民族大義」轉向具體「生活紅利」而去。這套說法能不能成功是一回事，但怎麼說都已經比過去更接近台灣社會真正關心的問題。

2019年11月13日，國台辦發言人馬曉光表示，惠台26條緊扣經濟社會發展熱點、進一步回應台胞台企重點關切、含金量進一步提高、受惠面進一步擴大、充分體現先行先試。（國台辦）

綜合評價北京的對台論述，絕不會是因為變得更加溫柔才被人注意，而是因為方向上變得更世俗也更具體，也「已知用火」，終於知道會被民族情感敘事打動的台灣人群體只會是少數，必得回歸多數在意所向，所以開始談市場、談國際、談供應鏈、談海外保障，漸進調整「銷售統一」的話術。

是以，國台辦記者會一席「台灣的前途命運繫於國家統一強盛」、「和平統一後，台灣同胞將在國際上享有前所未有的發展機遇」所透露的，不是統一後台灣一定會更好，而是北京已經知道，若不能讓台灣人相信「統一後會更好」，那麼和平統一就只能是一句口號。