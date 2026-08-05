美前國防官員：台灣國防自主具迫切性　危時爭取盟友介入關鍵時間

美國戰爭部前印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）表示，台灣發展國防工業基礎具有迫切性，藉此在危機發生時提升應對能力，並爭取更多時間，讓夥伴國能前來協助。



台媒《中央社》報道，羅耶爾8月1日自美國戰爭部退休後，赴台出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」，並於8月4日接受《中央社》專訪。談及印太區域安全，羅耶爾認為，協同與合作十分重要。他表示，若第一島鏈發生危機，美軍很可能會進入非官方國防工業基礎（Non-organic Defense Industrial Base），包括日本、菲律賓、韓國、澳洲或台灣，因此美國勢必依賴區域內的國防工業能力，與盟友及夥伴持續協調作戰與後勤能力至關重要。

羅耶爾指出，美國主導成立的「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）正是為解決相關問題。台灣作為PIPIR顧問，提供製造能力、高技術人才及經驗，尤其在晶片製造方面具有卓越優勢。盟友需要台灣在相關領域的能力，台灣也應確保製造規模並持續推動親商政策，進一步深化與夥伴的連結，特別是在新興國防科技領域。羅耶爾認為，台灣應強化數據管理能力，透過數據支援各項系統效能評估，將有助提升國防能力。

2019年美台軍售：包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

針對賴清德推動國防自主政策，羅耶爾表示，台灣提出「國防自主無人載具採購特別條例」是「正確的一步、正確的提案」，希望相關法案能獲得支持。他指出，美國希望看到台灣持續提升國防能力，而這需要建立本土國防產製能力。

羅耶爾強調，國際社會正密切關注台灣對必要國防支出的決心。他表示，退休前赴美國國會簡報時，經常被問及台灣在危機發生時是否具備自我防衛決心。台灣目前已釋出不少正面訊號，其中最直接的就是提高國防預算，並藉此建立台海威懾能力，若衝突爆發，也能展現可信的作戰能力。

他表示，台灣立法院未能通過部分國防特別預算，讓華府部分人士感到失望，但相信未來仍有改善空間。整體而言，台灣逐步提高國防預算令人感到鼓舞，而台灣展現的自我防衛決心，也將影響美國願意提供額外支持的程度，這同樣涉及美國自身利益。

2月26日，央視國防軍事頻道「礪劍」欄目播出內容稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。（央視截圖）

談及軍事現代化，羅耶爾表示，若台灣未透過不對稱作戰能力推動現代化，包括發展無人機，將成為少數未跟上現代戰爭發展趨勢的地區。他說，無人機已是近代軍事現代化最重要的發展之一，若現在不採取行動，台灣將難以跟上戰爭型態的變化。

對於台灣應優先關注的軍事議題，羅耶爾提出五項建議，包括制定反制聯合登島作戰計畫、維持海空交通線暢通、保護關鍵基礎建設、維持通訊順暢，以及穩定民心。他認為，這些措施對區域夥伴協同行動至關重要，而台灣與夥伴間的互通性，也應透過技術手段提前完成整合。

羅耶爾表示，危機發生時，台灣必須專注應對可能的跨海峽軍事進犯，透過軍事策略爭取時間，讓其他夥伴有機會作出主權決策，「給予他國機會來到此區域與台灣並肩合作」，這一點至關重要。

談及台海局勢，羅耶爾表示，不能將和平與安全視為理所當然，也必須嚴肅看待中國國家主席習近平的談話、解放軍的行動及內部改革。羅耶爾強調，台灣應始終保持警覺，不預設天下太平，避免因自滿而措手不及，「而我們在地球的另一端」，這也是華府一直採取的態度。