「賴清德？不意外！」台灣才要出意外

美國總統特朗普一句「不希望看到有人走向獨立」，原本是習特會後涉台訊號的一部分，卻意外把賴清德心裡那條「台獨尾巴」又逼了出來。賴清德火急火燎在民進黨一場青年座談中重新定義「台獨」，說台獨意涵就是「台灣不屬於中華人民共和國」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，形同定調「現狀就是台獨」。到了晚間，又在臉書改以「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」亡羊補牢，以致前者像說出本能，後者像是幕僚補破網。問題不在於他有沒有失言，而在於這才是賴清德最真實的政治語言。



綜觀賴清德上場定義台獨的說法，論不上什麼「亡羊」，不會只是被特朗普逼急，一時失準的結果，若把他的從政軌跡拉長來看，這其實一點都不意外。賴清德從來就不是蔡英文式的政治人物，蔡英文的政治特徵是壓低聲量、保留模糊、讓不同受眾各取所需，賴清德則不同，他偏執孤傲，相信清楚、不怕對抗，也篤信只要自己站在道德正確的一方，衝突就不是問題，反而是必要代價。

回顧賴清德2015年擔任台南市長時，因不滿市議長涉入賄選爭議，以對抗黑金為名拒進市議會備詢，並要求市府一級主管同步不進議會，最後造成台南府會空轉兩百多天，還遭監察院彈劾。這件事在支持者眼中是硬漢風格，但從政治制度角度看，卻是行政首長把個人正義感置於制度運作之上。賴清德的政治風格，從那時就很清楚：他不怕衝突，也不太相信折衷的價值。

到了2019年，民進黨地方選舉大敗後，賴清德辭去閣揆，隨即挑戰尋求連任的蔡英文，投入黨內總統初選，創下台灣民主史上罕見的現任領導人被黨內同志挑戰的紀錄。賴清德當時當然可以說是為黨尋路，但政治效果就是把執政黨推向一場內戰。從台南市議會到民進黨初選，脈絡基本相同，即賴清德面對不認同的政治現實，第一反應不是迂迴協調，而是正面硬剛。

這種性格放在地方政治頂多是府會僵局，放在黨內政治也頂多是初選裂痕，但放大到兩岸與中美格局，代價就完全不同，台海不是台南市議會，也非民進黨初選，沒有讓賴清德一路硬剛到底的安全空間。

2019年民進黨總統初選：蔡英文與賴清德針鋒相對。（資料圖片）

更關鍵的是，賴清德的衝突性格並不是空轉的個性問題，而是與他的意識形態緊密相連。2017年，時任台灣行政院長的他自詡提出「務實的台獨工作者」，核心說法是台灣已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，沒有另外宣布獨立的必要。這句話看似務實，實際上是把台獨從未來目標改寫成現在狀態，因為在賴清德的理解裡，台獨已經存在，只是需要被維護。

再到2024年賴清德就職演說，他進一步將「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」置於兩岸論述中心（新兩國論），這已然不只是蔡英文時期「四個堅持」的延續，而是把其中最敏感的一項抽出來，變成整套路線的主軸。當然，蔡英文任內也講互不隸屬，但她通常把它包在憲政體制、民主防衛、維持現狀等多層語言裡，不讓它單獨成為對北京的政治挑釁，唯賴清德恰恰相反，他怕的是「對抗性」不夠清楚。（延伸閱讀：告別蔡英文「隱性台獨」 賴清德「兩國論」向北京政治宣戰）

所以特朗普日前一句「不希望有人走向獨立」，對台灣祭出明顯警告，賴清德的反應就不是降低溫度，而是重新解釋台獨。他好像急著告訴美國：你反對的那個台獨，不是我說的這個台獨，我說的「台獨」是「現狀」，是「台灣不屬於中華人民共和國」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是包含「互不隸屬」、「主權獨立」、「拒絕統一框架」、「以軍事威懾維持和平」等要件組裝成的「新現狀」框架。（延伸閱讀：賴清德就職二周年談話｜台海「新現狀論」的誕生？）

但問題是，賴清德的這種說法在台灣內部或許可以安撫到基本盤，但在華府和北京眼中卻大相逕庭，尤其當特朗普剛說不要獨立，賴清德就立刻定義台獨，這不是拆彈，而是當面引爆。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

縱然賴清德後來改口修飾稱「沒有台獨問題」，也不能消除先前那段話的政治效果，因為真正有份量的，往往不是幕僚修飾後的臉書文，而是政治人物在關鍵時刻脫口而出的本能。賴清德的本能一向很清楚，要把現狀說清楚，而他說清楚後的現狀，就是「互不隸屬」加「主權獨立」，再加「台灣前途由台灣人民決定」。（延伸閱讀：等不及特朗普驗貨台灣 賴清德開箱台獨自爆）

反觀過去台海現狀之所以能維持，不是因為中美台真的有共識，而是因為三方都接受某種模糊，北京講一中，美國講不支持台獨，台灣講維持現狀，各自保留解讀空間。這種模糊不完美，但有用，唯賴清德現在做的，是把模糊去掉，重新上標籤，還對外要求承認這就是現狀。

對此，北京方面當然不會接受，這一點不用多說，真正麻煩的是華府。特朗普的台灣觀不是拜登時期那套民主同盟敘事，而是台灣會不會讓美國付出過高成本，會不會把美國拖進9500英里外的戰爭，軍售能不能成為和北京交易的籌碼。賴清德若仍以民主夥伴、自我防衛、台灣是全球核心利益這套陳舊語言回答，恐怕是雞同鴨講。（延伸閱讀：美軍遠在9500英里之外 特朗普明確對台獨亮黃燈）

尤其近日美方某種程度暗示，特朗普或與賴清德進行「溝通」，要談談美台軍售，這對台灣來說，根本就是「哪壺不開提哪壺」。如果特朗普根本不在意賴清德講什麼，台灣的狀態大概還活不好也死不了，但如果特朗普真的願意聽賴清德講完，可能「不聽還好，聽完更糟」。因為賴清德最可能端出的，仍是一套充滿衝突性、沒有退路、沒有贏家、要兩敗俱傷，以意識形態作為道德支點的說帖。那對特朗普來說，未必是台灣值得支持的證明，反而是台灣難以管理的證據。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，左）一同出席歡迎儀式。（Reuters）

這就是賴清德主政下最危險的地方，他不是沒有路線，而是路線太清楚，賴清德也絕不是沒有信念的政客，反而是信念「太硬」。對比一樣走「衝突」路線的陳水扁，扁式鬥爭至少還有個不滅的循環，即「衝突→妥協→進步」，用以在政治上折衷拖磨，但賴清德式的衝突，是太習慣且直接把衝突當成政治推進的方式。

總的來說，從務實台獨到新兩國論，再到新現狀論，賴清德的「獨性」不是偶爾發作，而是一路連貫，只是過去他還能被蔡英文路線、民進黨包裝、美國戰略耐心壓制，如今到了特朗普時代，這些緩衝都在減少。

因此，賴清德近日的表現並不令人驚訝，因為他一直是這樣的人——硬剛、執拗、好對抗，相信自己站在歷史正確的一邊，也相信衝突終會證明自己的正當性，問題是台灣承受不起一個領導人把個人政治性格放大成執政戰略。對於今天台灣回應台海、回應特朗普的一言一行，只能說「賴清德？不意外！」但若他繼續這樣不意外下去，要出意外的恐怕就是台灣了。