台美簽38億新台幣海軍後勤合約 維持反潛直升機和艦載導彈妥善率
撰文：許祺安
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台灣防務部門本周公布，台灣和美國已簽署兩項合計達38億新台幣（約9.35億港元）的後勤合約，以維持海軍各型美製艦載導彈以及S-70C（M）與500MD兩型反潛直升機的妥善率（Availability）。
據《自由時報》報道，台灣防務部門本周公佈，台海軍已透過駐美軍事代表團與美國在台協會，簽署兩項合計達38億新台幣（約9.35億港元）的後勤合約，主要是維持海軍各型美製艦載導彈以及S-70C（M）與500MD兩型反潛直升機的妥善率，可以持續擔任戰備任務。
20日，台灣軍方人士指出，海軍各式美製艦載導彈，如標準一型、標準二型以及魚叉導彈、反潛火箭等已在台服役時間很久，各項組件不是屆滿使用壽命必須更換，就是特殊組件必須送回美國檢修，在尚未獲得美製新型艦載導彈之前，都必須好好維修及保養，以維持執行戰備任務的妥善率。
另外，S-70C（M）與500MD兩型反潛直升機，前者是目前海軍反潛作戰的主力，但服役時間較長，而後者服役的年代更久，加上有貨源斷絕的問題，軍方評估將其列為退役裝備。因此，台灣將持續向美方爭取採購新式反潛直升機。
據台灣防務部門本周公佈的最新訊息指出，台灣海軍日前透過駐美軍事代表團與AIT美國在台協會簽了兩項後勤合約，其中「航材零附件等5項」案供台海軍反潛直升機使用，執行期為今年8月到2028年12月，金額達14億9050萬元新台幣（3.33億港元）；另一項為「導彈可修件檢修等7項」案，為海軍各式美製艦載導彈組件檢修，執行期程為今年8月至2029年12月，金額為23億0880萬元新台幣（5.68億港元）。
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