台灣抗議安華認同北京以武力解決兩岸統一問題

馬來西亞首相安華說，他認為台灣是中國的一部分，並認同中國必要時以武力實現統一。台灣政府隨即發文告抗議，並反駁安華的說法。



馬國近年來外交政策雖逐漸向中國對台論述靠攏，但歷任首相都並未表明支持中國武統台灣。安華是首名這麼做的馬國領導人。這能否為安華的外交政績加分，則有待進一步觀察。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。(Reuters)

半島電視8月18日播出的《一個改變中的世界？》節目專訪安華。安華在節目中回應主持人就台灣議題與武力統一的提問時，以馬來西亞的情況作出比較和說明。

主持人說，中國已表明若和平統一行不通，將保留在必要時使用武力之權利。主持人詢問安華是否譴責中國這麼做。

安華回答：「好比馬來西亞，若有州屬決定脫離（聯邦）出去，我們會使用武力嗎？我想，我會保護國家的神聖與統一。」

主持人追問，這是否意味安華到時將動用武力？安華說：「是的。否則國家就會四分五裂。」

安華強調，維護領土完整是領導者的責任。安華在節目中也說，他將台灣視為中國的一部分，並指這基於歷史因素且受到國際社會普遍接受的現狀。

主持人也詢問，安華向來支持民主制度，是否對不願受北京統治的台灣民眾意願產生同理心？

安華說，他對各類宗教、區域及民族議題確實有個人良知與看法，但不會因此而涉及「共謀」或「縱容」企圖分裂一個合法獨立國家的行為。

2025年10月28日馬來西亞吉隆坡，第47屆東盟峰會期間，中國國務院總理李強（左三）與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，右一）一起抵達會場，出席東盟-中國自由貿易區3.0升級議定書（ASEAN–China Free Trade Area 3.0 Upgrade）簽字儀式。（Reuters）

安華認為，台灣議題日益複雜，是受到歷史事件與過去西方國家殖民歷史的影響，他對殖民主義則絕不寬容。他說，當年由於第七艦隊介入，才導致如今台海兩岸統一議題變得如此複雜。

安華也抨擊國際社會在看待分裂主義議題的虛偽與矛盾。他質疑，許多人只把焦點放在中國，卻不討論歐洲國家、美國內部或非洲地區存在的分裂問題。

另據台灣《中央社》報道，台灣外交部18日針對安華的言論，發表聲明並嚴厲譴責。

台方認為，安華的說法「貶損台灣主權的不實言論」，並指他影射台灣為中國的分離主義省份，也合理化中國的武統立場，同時嚴重危害區域和平穩定。

中國外交部發言人林劍19日在例行記者會上，對安華的表態表示讚賞，並稱堅持一個中國原則是人心所向、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。

他強調：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國必須統一，也必然統一，這是改變不了的歷史大勢。」

馬來西亞1974年與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交時簽署的《馬中建交聯合公報》英文版表明：「馬來西亞政府承認（recognizes）中華人民共和國為中國唯一合法政府，並認知（acknowledges）中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分的立場。」

換言之，馬國當時並未承認中華人民共和國對台灣的主權。這較接近美國的一中政策，而非北京的一中原則。

中國的一中原則是：世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。美方的一中政策則是承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。至於台灣是中國的一部份，美方僅認知中方有此立場，並未接受中方的說法。

不過，馬國上述立場在2004年出現變化。時任首相阿都拉配合馬中建交30周年訪問北京並簽署的《馬中聯合公報》表明：「馬方重申堅持一個中國政策，並認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分。」

圖為2023年8月12日馬來西亞6州選舉結束後，首相安華以及執政黨其他領袖在馬西亞的台上合照。（Reuters）

安華2022年11月上台後，馬國在台海問題上，正式放棄與中國建交初期的一中政策框架，全面接納中方的一中原則，並宣示支持中國反台獨的立場。

2024年時任中國總理李強訪馬時，兩國簽署的《中華人民共和國和馬來西亞政府關於深化提升全面戰略夥伴關係、共建馬中命運共同體的聯合聲明》稱：「馬來西亞重申兩國領導人1974年5月31日簽署的聯合公報原則，堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中華人民共和國領士不可分割的一部份，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。」

中國國家主席習近平去年4月訪馬時，發佈《中國和馬來西亞關於構建高水準戰略性中馬命運共同體的聯合聲明》56點內容。當中第8點重申前一年李強訪馬時，兩國反對台獨的立場。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

