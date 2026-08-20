台逃兵役案｜棒棒堂「王子」邱勝翊砸33萬裝病閃兵遭求刑2年2月

新北地檢署偵辦以陳志明為首的掮客集團，涉嫌收費協助役男以偽造病歷方式逃避兵役，8月20日偵結第五波案件，依《妨害兵役治罪條例》等罪嫌起訴15人，包括掮客陳志明等3名業者及12名役男。



據悉，涉案名單涵蓋「棒棒堂」成員「王子」邱勝翊、超跑網紅邵凱宏、張姓嘻哈歌手等公眾人物。檢方針對邱男等5人求刑2年2月，其餘役男求刑1年至1年6月不等，首腦陳志明則被求刑5年。



藝人邱勝翊因閃兵案遭警方拘提至永和警分局偵辦。（民眾提供）

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「王子」否認多年 終認花33萬買假病歷

據此前報道，「王子」邱勝翊因涉嫌透過仲介集團偽造高血壓病歷以規避兵役，於今年4月1日遭警方拘提到案。

經新北地檢署複訊後，邱男當庭認罪，坦承花費33萬元（新台幣，下同，約8.1萬港元）透過「閃兵集團」首腦陳志明（綽號「黑哥」）購買假病歷，並利用「血壓槍手」代測血壓的方式規避兵役審核。

藝人邱勝翊因閃兵案遭警方拘提至永和警分局偵辦。（民眾提供）

檢方調查指出，邱男於2018年9月經人牽線認識陳志明。他聽聞同屬「棒棒堂」的藝人威廉（廖亦崟）與小傑（廖允傑）以重度高血壓為由免役，遂聽從陳志明指點，到醫院檢查時故意憋氣量血壓以提高數值，並將24小時血壓機交給陳男當「槍手」背在身上取得假數據，藉此取得罹患重度高血壓的診斷證明，最終於2019年12月將常備役體位改為免役。

檢方痛批：犯後態度不佳 求刑2年2月

據台媒《ETtoday新聞雲》，檢方指出，邱勝翊身為藝人，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用。

且同屬「棒棒堂」團體的多位夥伴，已陸續被檢警查獲涉嫌裝病閃兵，邱男卻始終抱持僥倖心態，未曾主動到案說明或自首，甚至對媒體否認涉案、企圖掩飾。

檢方指出，同屬「棒棒堂」團體的多位夥伴，已陸續被檢警查獲涉嫌裝病閃兵(ig@prince_pstar)

檢方強調，若輕判甚至緩刑、准易科罰金（用繳納金錢的方式代替原宣告的刑期），等於傳達「未被查獲即可無事，被查獲亦可以金錢解決」的錯誤訊息。

邱男犯後態度不佳，因此遭求刑2年2月。另4名被求刑2年2月的被告包括張姓嘻哈歌手與3名素人，超跑網紅邵凱宏與4名素人則各被求刑1年。

超跑網紅邵凱宏與4名素人則各被求刑1年。（邵凱宏FB）

棒棒堂淪「閃兵重災區」 6人已有3人涉案

昔日人氣男團Lollipop棒棒堂6名成員中，已有3人涉入「閃兵案」。威廉承認花50萬元（約13萬港元）偽造病歷，謊稱脊椎傷病逃避兵役；小傑坦承花30萬元（約7.4萬港元）偽造高血壓證明；「王子」邱勝翊則砸33萬以類似手法規避兵役，昔日偶像天團如今淪為「閃兵集團」重災區。