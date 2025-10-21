王大陸逃兵役案│修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰被捕

綜合台媒報道，台灣新北檢警展開第三波行動，警方今天（10月21日）上午將修杰楷、陳柏霖、男團Energy成員張書偉，以及「棒棒堂」成員小杰（廖允杰）等藝人拘提到案說明。



修杰楷被帶回警局。（聯合報）

陳柏霖被帶回警局。（聯合報）

男團Energy成員張書偉遭上銬拘提到案。（ETtoday新聞雲）

台媒報道，藝人王大陸因涉嫌花了數百萬台幣購買假病歷逃避兵役，警方擴大追查後發現還有多名知名藝人、歌手、模特兒涉案。

今天（10月21日）凌晨，檢警兵分多路至台北市、新北市、桃園市及台中市等地展開搜索，其中知名藝人「大仁哥」陳柏霖，以及曾服替代役的修杰楷、男團Energy成員張書偉，以及「棒棒堂」成員小杰（廖允杰），稍早皆被拘提到警局製作筆錄。初步了解，本次行動預計傳喚10人，其中5人為藝人。

此外，報道指，男團Energy成員坤達目前在加拿大溫哥華，尚無法拘提到案。警方指，目前正在釐清坤達出入境時間，只要掌握入境時間，就會到機場將他拘提到案。

陳柏霖於2012年憑《我可能不會愛你》勇奪金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，榮封視帝。（《我可能不會愛你》劇照）

修杰楷（IG@lefthere036）

Energy張書偉。（IG圖片）

修杰楷曾服替代役

據《ETtoday新聞雲》，修杰楷是金馬影后賈靜雯的丈夫，他33歲時（2016年）5月12日入伍，並且被分發到新北市民政局服替代役，更曾在服役期間擔任「替代役反毒代言人」，當替代役5個月，因為妻子賈靜雯懷孕，因此提前退役。

修杰楷2016年6月到新北市政府14樓的民政局服替代役，賈靜雯當時懷了第3胎。因「替代役役男提前退役辦法」第2條規定，「役男育有未滿12歲之子女2名以上，或未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」，可以申請提前退役。而他當時符合條件，退伍令在11月29日生效。因此他從5月12日入伍，到11月29日退役，前後只有5個月時間。

坤達挑戰高空倒立、強力拉伸展現超殺二頭肌。(公關提供)

報道指，近期復出的男團Energy在舞台上展現驚人體力，大跳16蹲，但卻「全員免役」，引發外界質疑。坤達當年免役的原因是2005年曾因突發性氣胸住院並接受肺部手術。

據了解，王大陸捲入逃兵役案，檢方陸續追查出陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等9名藝人也涉嫌逃避兵役，經新北地檢署偵訊後，全被諭知交保，金額以威廉50萬台幣最高，其次為陳零九30萬台幣。