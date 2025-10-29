棒棒堂王子（邱勝翊）被指控為粿粿與范姜彥豐婚姻中的「小王」，他今（29）日下午發文道歉，但文中他表示「我不是破壞家庭關係的人」，稱是在粿粿協商協婚過程中「過度關心」而「越過朋友應有的界線」，為此道歉。



王子出道至今近20年，「小王」風波前唯一公開認愛的對象為香港女星鄧麗欣。

鄧麗欣前男友棒棒堂王子被指破壞家庭 發文道歉稱自己「越界」（Instagram@prince_pstar）

王子與鄧麗欣姊弟戀於2018年4月被拍到同遊泰國，同年7月鄧麗欣出席活動時公開認愛，隨後王子也鬆口交往中，戀愛期間兩人面對媒體也漸漸會大方放閃。

點擊瀏覽更多棒棒堂王子（邱勝翊）相關相片：

+ 15

然而這段遠距離戀愛隨著疫情爆發，聚少離多，最終於2021年宣布分手。而去年，鄧麗欣被拍到與新男友約會，她也大分承認戀情。

而王子和鬼鬼分別出自「棒棒堂」與「黑澀會」，早期兩團互動頻繁，鬼鬼今出席活動被問及王子介入粿粿與范姜彥豐婚姻，她坦言對王子並無深入了解。

點擊瀏覽更多鄧麗欣靚照▼▼▼

+ 15

此外，王子與郭雪芙曾因合作電影傳出假戲真作，但雙方皆否認有戀愛。和同為《全明星運動會》班底的女星席惟倫則曾被拍接送情，IG蹤跡洩愛等，但雙方亦從未認愛。

粿粿爆出婚外情！ 鬼鬼認和王子很久沒聯絡

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】