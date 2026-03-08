學校團體還是邪教？美大學兄弟會詭異儀式曝光　56人半裸被潑廚餘

到底是學校團體還是邪教組織？美國愛荷華大學的Alpha Delta Phi兄弟會在地下室中進行着詭異的「入會儀式」，結果遭警方撞破，直擊了56名赤裸上身、全身被潑滿髒亂食物殘渣的「宣誓新生」。



根據《DailyMail》報導，2024年11月15日，當地警方和消防員是在接獲火警警報時前往調查，結果發現有關建築內這些學生的行為，這些疑似涉及「霸凌」的儀式全被警方攝影機拍攝下來。

當時這都些學生身體濕透、沾滿疑似食物和液體的物質，許多人還光着腳，剛開始一名年輕人還嘗試阻擋警方進入，結果反而被警官記錄下來。

現場有許多青年被蒙上眼睛，站在牆邊排成一排沒有說話，儘管警方出現後大聲詢問誰是負責人，現場沒有任何人回應。儘管他們保持沉默不行動，但眼神在彼此間閃爍。警方表示，當時已經多次下令清空房間要求他們離開該處，但沒有人移動。

另外，也有警員走下樓梯試圖尋找房屋負責人時，感受到地下室傳出的噁心味道。最終這些年輕人透露了負責人被稱為「會所老爹」（House Dad），但聲稱他在外地工作，無法聯繫上。

警方表示，現場看起來顯然涉及了霸凌事件，而在愛荷華大學，霸凌是屬於絕對嚴格禁止的刑事輕罪，根據報導，Alpha Delta Phi兄弟會目前已經被校方停運4年，直到2029年7月才能恢復。

根據警方影片顯示，一名22歲男子Joseph Gaya在警方調查期間仍然喝飲料、抽電子煙，甚至在查身份證時辱罵警察，當被問及為何年輕人聚集在這裏，他聲稱是為了「慶祝」。

隔天這名男子因為妨礙公務被逮捕，但指控在 1 年後被撤銷，據悉，他並非該大學學生，也沒有住在該會所。

而愛荷華大學事後聲明表示，警方已經採取行動處理，並致力於保護學生健康及安全：「將會處理任何危及學生安全的行為。」至於Alpha Delta Phi國際總會也表示對霸凌行為「零容忍」，也在事後展開獨立調查，開除了相關人員的會籍，也強化反欺凌教育工作。

