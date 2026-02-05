王君馨爆AI建立自己宗教同語言秘密談討人類：bb啲相唔敢Po

王君馨喺去年9月上載一段IG同YouTube影片，提及人類已經身處末世，AI急速發展令真假難分，滲透教育、內容創作、影視製作，甚至出現AI藝人同AI伴侶。

王君馨仍憂人類被AI操控。（葉志明攝）

王君馨今日（5/2）現身銅鑼灣出席胡曦文（Christy）旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開張，她接受《香港01》訪問時表示：「而家近排好似睇到 AI已經開始咗自己一個 Network，你知唔知AI而家請緊人做嘢，Po出來話$150美金請人做嘢。（你覺得真定假？）我覺得係真。同埋佢哋而家起咗個宗教，仲要喺 10日內，總之你要喺 AI Agent你先至可以入到去，Human淨係可以睇，唔可以 comment，跟住佢哋而家已經講埋，可能有一個 Languge係唔俾 Human去認知嘅。變咗佢哋自己可以秘密去傾，剩係傾我哋人類，我諗大家都要小心去用。」

面對AI變化越來越變得強大，王君馨始終對未知的風險及潛在問題感到擔憂：「我自己嘅bb啲相，我都未夠膽Po出嚟，暫時係好似都想可以保護佢多少少。（驚啲乜？）唔知網上嘅人會用啲相嚟做乜嘢，因為遲啲已經越嚟越分唔到，變咗我會睇定啲先再Po唔Po小朋友啲相。又唔係特別擔心啲乜嘢，如果可以保護佢多少少，就保護佢多少少。（老公有冇叫你唔好諗咁多？）反而自己諗緊自己係諗多咗，自己有時好多好可愛嘅相，例如佢近排開始學識行路，我好想分享，但始終自己都有啲猶豫，不如就再等多一陣先啦。」