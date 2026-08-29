有片｜現場畫面曝光　福建海警在金門附近海域開展常態執法巡查

中國大陸海警宣布，福建海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查。據中國大陸海警公眾號8月29日消息，中國大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，福建海警當天在金門附近海域依法開展常態執法巡查。



福建海警局發布時長超過一分鐘的影片，顯示海警在相關海域執法巡航的畫面。其中大陸海警慈湖艇還向隸屬台灣海巡署的金門10039船和10083船喊話，「你船蓄意抵近拍攝行為，已影響我航行安全。請立即調整航向，與我保持安全距離。」

8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

台灣海巡署金馬澎分署表示，隨沙德爾颱風遠離，金門海象逐漸恢復穩定，今日上午偵獲4艘中國海警船接近金門限制水域，立即啟動應處機制，採「一對一」併航監控及近迫驅離，4艘海警船於上午10時53分全數航離限制水域。

中國大陸海警宣布，福建海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查。（翻攝台媒）

台灣海巡艇隨即採取一對一併航監控，全程蒐證，並以中、英文廣播喊話及近迫拒止等方式應處。中國海警船最終於上午10時53分全數轉向，航離金門限制水域。

《聯合報》報道，海巡署金馬澎分署此前指出，中國大陸伏季休漁期於8月16日12時結束後，大陸漁船大舉出港作業，對周邊海域秩序造成極大壓力。

報道稱，今年以來，大陸海警幾乎每月都公開發佈福建海警在金門附近海域進行「常態執法巡查」的消息。 7月29日、6月29日、5月27日、4月24日等，海警局東海分局都有發布類似消息。