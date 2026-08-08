中國海警船與軍艦南海相撞1年後　官方證實2人殉職並追授烈士

2025年8月11日，南中國海黃岩島附近海域發生中國船隻相撞事件，菲律賓指一艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，不慎撞上正在行駛的解放軍驅逐艦，有兩名中方人員死亡，並有相關影片在網絡上廣傳，但中國官方事後並未通報證實。



事隔近一年，中國官方追授四名烈士｢中國武警忠誠衛士｣稱號，資料顯示其中兩人衣昕玉和程龍都為山東籍，「烈士事蹟」都與2025年8月11日參與「海上維權行動」而「犧牲」有關。



2025年8月11日，南中國海黃岩島，圖為中國海警驅逐行動中，旗下艦艇與解放軍驅逐艦相撞。（截圖自X@MonteroMax）

8月5日，｢人民武警｣微信公眾號發布，指經武警部隊中共黨委常委會會議研究審定，第25屆｢中國武警忠誠衛士｣評選結果揭曉。其中，衣昕玉、苗鑒、程龍、譙禾林4名烈士被追授為｢中國武警忠誠衛士｣。

中國追授四名烈士｢中國武警忠誠衛士｣稱號。（人民武警）

據中國退役軍人事務部主管的「中華英烈網」資訊，衣昕玉犧牲犧牲地點在南海，犧牲原因為｢執行任務｣，生前職務為｢戰士｣；而程龍犧牲地點不詳，犧牲原因寫著｢海上維權行動中不行犧牲｣，生前職務為｢南域艦執法員｣。衣昕玉犧牲時年僅21歲，程龍年僅25歲，兩人均來自山東省，兩人被追記個人一等功。

據了解，當時發生船隻相撞事件後，中國海警局發言人證實發生了對峙，但未提及碰撞及人員傷亡情況。海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖黃岩島附近海域，強調黃岩島是中國固有領土。中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

據此前報道，2025年8月11日事故發生後，菲律賓軍方發言人塔列拉（Jay Tarriela）在社交平台公佈事發一刻影片，稱當時菲方艦艇護送補給船隻為菲律賓漁民運輸物資，但遭中方驅逐，期間一艘舷號為3104的中國海警南域艦在追逐過程中，撞上一艘舷號為164的解放軍驅逐艦桂林號，當時現場傳出巨大撞擊聲，中國海警船的船艏嚴重受損，無法航行。菲方還稱，事故導致兩名中方人員死亡，另有一人失蹤。