解放軍南部戰區黃岩島海空演訓　同日海警組織維權執法管控演練

8月1日，中國解放軍南部戰區在黃岩島海空域和周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、威懾巡航、海空管制、聯合突擊等實戰化科目。同日，中國海警位黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，練成重點演練臨檢拿捕、攔阻沖闖、強制拖離等執法行動。



解放軍南部戰區在黃岩島領海、領空及周邊海空域組織海空聯合演訓。（央視片段截圖）

據「南部戰區」微信公眾號信息，8月1日，解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、威懾巡航、海空管制、聯合突擊等實戰化科目，有效檢驗部隊海空協同、快速支持和體系制勝能力。

南部戰區表示，黃岩島是中國固有領土，菲律賓劃設所謂黃岩島「領海基線」非法無效。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

同日，據「中國海警」官方消息，海警局新聞發言人姜略表示，中國海警位黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練臨檢拿捕、攔阻沖闖、強制拖離等執法行動。黃岩島是中國固有領土。中國海警將加大黃岩島附近海域維權執法管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

此前，中國外交部7月31日發聲明表示，菲律賓在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，屬非法與無效，中方對此堅決反對、絕不接受。

另據央視旗下旗下「玉淵譚天」引述南海研究院專家陳相秒指，中國「在事實上已經實際控制黃岩島了」，這一演訓就像中國在黃岩島的戰備警巡一樣，將來會常態化，同時也是在警告包括菲律賓在內的一些國家，任何手段都無法動搖中方意志，中方對任何措施都有相應管控的能力。