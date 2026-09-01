APEC｜ 台勞動部長洪申翰將赴南京　成賴清德任內首位赴陸部長

台灣勞動部長洪申翰將於9月21日赴南京參加亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議。洪申翰9月1日表示，他已收到正式邀請函，將循APEC既有規範及模式參與。



今年APEC峰會由中國大陸主辦，其中貿易部長會議於5月22至23日在蘇州舉行，台灣由時任行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表的楊珍妮率OTN和外交部官員出席。而此次洪申翰赴陸，是賴清德上任後首位赴陸的部長級官員。



洪申翰受訪時表示，APEC是台灣能以正式會員身分參與的重要國際多邊合作機構，台灣長期將APEC視為參與國際、提升國際能見度的重要平台，9月舉行的APEC人力資源發展部長會議，「我會來出席」。

他強調，不論會議地點在哪裡，台灣積極參與國際社會、接軌國際的態度不會改變，這次行程也很單純，就是國際會議參與，針對各國目前都很關切人力跟勞動政策議題來表達台灣的經驗及看法。而他已收到正式邀請函，將循APEC既有規範及模式參與。

台灣勞動部長洪申翰將於9月21日赴南京參加亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議。（洪申翰臉書）

國民黨批民進黨雙重標準：兩岸交流本身沒有錯

國民黨文傳會主委陳以信對此表示，國民黨一向支持台灣參與國際組織，期待兩岸恢復正常交流，反對民進黨政府否定九二共識，刻意阻斷兩岸制度化協商。

陳以信指出，對洪申翰如能前往中國大陸參加APEC相關會議之事正面看待，兩岸交流本身沒有錯，前往大陸參訪也非原罪。

陳以信強調，過去民進黨不斷把正常的兩岸往來批評為風險，甚至對一般民眾、青年及地方政府的交流層層設限。如今民進黨部長要到南京開會，就改口鼓勵支持兩岸交流，再次證明「綠能你不能」，民進黨的雙重標準第一流。