APEC中國年效應 深圳口岸今年入出境外國人提前突破500萬人次
撰文：盛昀
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《人民日報》報道， 隨着中國免簽「朋友圈」持續擴容，疊加APEC「中國年」的會議效應，深圳各口岸屢創客流新高。據深圳邊檢總站統計，截至8月4日，2026年經深圳口岸入出境外國人已突破500萬人次，較2025年提前58天達成。
數據顯示，今年經深圳口岸免簽入境外國人達126.9萬人次，佔入境外國人總量的50.9%，同比增長47.5%。
此外，經深圳口岸入出境的APEC經濟體外國人達343.3萬人次，佔入出境外國人總量的68.6%，同比增長23.6%。
同時，深圳邊檢總站不斷優化升級外國人入境卡網上填報系統，積極推出多語種應答咨詢等配套服務，全面提升外國人通關便利化水平。
通關便利化與離境退稅「即買即退」政策形成合力，進一步釋放了消費活力。目前，深圳離境退稅支付渠道覆蓋面廣、種類全、速度快。手機、無人機、智能手錶、智能眼鏡等深圳高科技產品成為外國旅客的「心頭好」。
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