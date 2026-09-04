網傳「中國現役公安住台北」　陸委會澄清：離職偷渡犯已遣返

台灣網紅「八炯」近日上傳影片，聲稱一名「中國現役公安」居住在台北市並可自由行動，卻沒有台灣媒體敢於報道。台灣陸委會今（4）日回應稱，該名人士實為離職公安，去年偷渡來台後被查獲，影片拍攝時正接受「替代收容」，目前已經遣返。



台媒ETtoday報道，台灣陸委會表示，該名人士曾在中國大陸觸犯搶劫罪並被判處有期徒刑，去年7月偷渡來台，經台灣海巡署查獲後，再被台灣法院判處有期徒刑並服刑完畢。

台灣陸委會指出，該人士服刑完畢後等待遣返，但因已達法定收容期限上限，主管機關依法不得繼續收容，只能將其釋放並採取「替代收容」，網上流傳的影片就是在該段期間拍攝。目前已有立法委員提出修法，強化對替代收容人士的安全管理，政府部門將全力配合相關修法工作。

台灣陸委會強調，對於與事實有所出入的網絡資訊，希望各界不要以訛傳訛。政府會持續守護國家安全、社會秩序及兩岸人員往來安全。

相關報道溯及台灣陸委會主委邱垂正8月初在立法院接受民進黨立委李柏毅質詢，當時邱垂正稱官方查獲來自中國大陸的偷渡犯，或在台灣犯罪服刑完畢的陸籍人士後，均希望按照程序遣返，但當時最近一次遣返是在今年6月，再上一次已是兩年前，導致部分人士只能接受替代收容。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為/攝）

邱垂正說明，台灣移民署的收容程序分為「暫予收容」、「續予收容」及「延長收容」，中國大陸人士最長只能收容150天，其後依法不能繼續收容，須改由慈善、宗教等社會團體協助替代收容。

他指出，接受替代收容者雖然必須定期到移民署報到，但大部分時間均在外活動，民眾未必知道身邊有偷渡犯或刑滿人士。他認為，這些中國大陸人士與一般民眾共同生活，對社區及社會治安並不理想。

邱垂正將遣返困局歸因於中國大陸不接回相關人士，並感謝立委提出修法，稱「延長收容期限，就能解決這個問題了」。