台女大生藥房打工遭老闆落藥　警揭另有4前女員工遭性侵與性騷擾

台灣新北市淡水區某藥房陳姓藥劑師涉嫌對打工女大生下藥遭羈押，新北市政府警察局淡水分局9月7日證實再查出4名受害前女員工，分別指控遭其性侵與性騷擾。



新北市政府警察局淡水分局9月7日中午說明，遭陳姓藥劑師伸出狼爪的受害女員工確認不只下藥女大生1人。警方目前已再找出4位受害者，身份全數為陳姓藥劑師開設藥房的前員工，其中1人指控遭陳男涉嫌性侵，另3人指控遭其涉嫌性騷擾，全案由檢警持續擴大偵辦中。

回顧案情起因，一名女大生於8月26日在該藥房打工時，飲用自備水壺內的水發現味道異常苦澀，原先裝取的清水竟呈現「白色混濁的液體」。女大生當下隨即出現極度暈眩症狀，強撐返家後甚至產生短暫失憶、頭暈、心跳加速與意識模糊等狀況。

該名女大生事後持自備水壺前往警局報案，警方初步以試劑檢驗，測出水壺內液體含有管制藥物苯二氮平類（BZD）成分反應。

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警方於8月29日持搜索票前往藥房搜索並查扣相關證物。士林地方檢察署隨後主動分案，由毒品組主任檢察官劉韋宏率同檢察官共同指揮偵辦，並於9月5日發動第二度搜索，依法將涉嫌重大的陳姓藥劑師帶回訊問。

陳姓藥劑師在遭檢警帶回偵訊之前，接受媒體採訪時竟辯稱下藥行為只是在「開玩笑」，引發社會輿論強烈撻伐。台灣士林地方法院審理後，認定陳姓藥劑師涉犯相關罪嫌重大，且查出有滅證事實及逃亡之虞，已依法裁定羈押禁見。

針對陳姓藥劑師涉及違法案件，台灣藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，在看到相關報導後已與現任理事長討論此事，直言該宗事件「太嚴重了」。

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