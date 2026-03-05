台北麥當勞17歲員工指控遭多次性侵後輕生　前主管再獲不起訴

台灣台北市早前發生一位17歲少女輕生事件，生前控訴遭麥當勞時任一位李姓男主管性侵，母親悲憤提告後士林地檢署以罪證不足不起訴，高檢署對此認定偵查不完備發回續查，但士林地檢署5日仍作出相同處分，外界一片譁然。



回顧整場悲劇，2024年11月間這名少女跳河結束生命。同年12月14日，母親在社交平台Threads上發文，悲痛質問：「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵。」

+ 1

母親透露，家中經濟狀況不佳，女兒16歲時便在離家500米外的麥當勞打工補貼家用。她在文中寫道：「女兒什麼都不敢說，自己偷偷去看醫生，她才16、17歲，那個人竟然下得了手。」母親表示，女兒後來終於辭職並鼓起勇氣報警，也向公司提出性騷擾申訴，但公司除了快速開除涉案主管外，「對我們就沒有任何交代或慰問。」

根據公開資料與少女的母親陳述，死者於2022年8月開始在麥當勞工作，2024年2月20日提出離職，並且在3月3日向警方報案，指控遭李姓主管性侵，及再在同年3月25日向公司提出性騷擾申訴。由於性侵屬刑事偵查範疇，麥當勞方面僅能依《性別平等工作法》處理性騷擾部分，李男最後在2024年5月間遭公司開除。

在刑事案件偵查過程中，檢察官傳喚少女到案說明，少女起初表示遭性侵6次，後來改口稱被性侵10次，前後供詞出現不一致。李男在檢察官面前聲稱曾與少女短暫交往，分手後仍維持朋友關係，甚至在少女另交新男友後，兩人仍有聯繫。李男出示的通話紀錄中，檢方認為並未發現任何違反意願的對話內容。

檢方也傳喚其他證人訊問，最終認為李男未涉有任何妨害性自主的犯行，依罪嫌不足做出不起訴處分。

【延伸閱讀】曾上節目疑「胸襲小S」及「碰私密處」 男模遭女大生指控性侵（點擊放大瀏覽）

+ 24

延伸閲讀：

影/北市女酒醉搭小黃不付錢 出手襲警遭逮送辦

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】