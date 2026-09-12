因買機票糾紛　國泰航空實習生桃園機場遭男子持刀挾持　腹部受傷

9月12日傍晚，台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，造成一名國泰航空黃姓實習生受傷。針對這次事件，國泰航空表示，公司相當關注員工安全，將為受影響員工提供一切幫助，並且全力配合相關調查。



《聯合報》報道，44歲蔡姓男子因與妻子發生爭吵，由於妻子正準備出國旅遊，蔡男一路追到桃園國際機場，見妻子入關想繼續解釋，於是轉往國泰航空公司櫃檯企圖購買同一個班機的機票，但因購票過程並不順利，蔡男情緒疑因此受到影響。



台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，造成一名國泰航空黃姓實習生受傷。（翻攝中天新聞）

24歲國泰航空黃姓實習生恰巧換班，正準備返回員工休息室，蔡男於是一路尾隨跟著進入休息室，雙方不久後發生爭執，休息室內情勢逐漸升高，蔡男竟然拿出預藏的水果刀攻擊黃姓實習生，並控制黃男逃出休息室形成挾持事件。

台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，造成一名國泰航空黃姓實習生受傷。（翻攝中天新聞）

桃園國際機場航警抵達前，蔡男已將自己反鎖在休息室內的更衣室，警方為控制現場情勢，採取辣椒水攻堅，經部署後迅速進入將蔡男制伏，整起事件於下午5時58分解除危機。

因蔡男遭制伏後僅有皮肉傷，隨後被移送航警局刑警大隊偵辦，警方將進一步釐清持刀闖入國泰航空員工休息室、與實習生發生衝突及挾持的詳細經過與犯案動機。

而國泰航空黃姓實習生左手虎口遭利刃割傷外，腹部疑似有長達25公分的刀傷，目前已送往桃園機場聯新國際醫院機場醫療中心治療，完成相關筆錄後，航警也將釐清蔡男是否涉及妨害自由、恐嚇及傷害等罪責。