國泰「盈喜」預告上半年多賺至少62%　旗下國泰航空6月多載客12%

國泰（0293）公布截至今年6月底止的上半年，錄得股東應佔綜合溢利60億元至65億元，其中包括14億元來自持有的國航（0753）權益攤薄而產生的視作出售聯屬公司收益。



去年上半年，國泰股東應佔溢利為37億元，即上半年多賺介乎62%至75.7%。

公司指出，上半年業績亦亦受惠於國泰航空及國泰貨運持續穩健的需求、香港快運表現改善，以及聯屬公司帶來較佳的盈利貢獻。

國泰航空公布上半年股東應佔綜合溢利介乎60億元至65億元。（資料圖片）

消息公布後，國泰股價在午後攀升，最新報13.62元，升2.8%。

另一方面國泰公布今年6月客﹑貨運量資料。公司指出當月國泰航空與香港快運共載客超過310萬人次，其中國泰航運載客量按年增加12.3%至258.2萬人次，香港快運載客量為56萬人次，按年跌3.8%。

上月國泰航空與香港快運客運量逾310萬人次

國泰又指出，國泰航空當月客運載率為87.4%，按年提高1.8個百分點，香港快運客運載率提高5個百分點至75.5%。

香港快運（圖源：視覺中國）

對於國泰航空在暑假期間的表現，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示﹕「我們對暑期旅遊旺季的前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現。同時，由香港出發前往短途目的地的需求亦維持穩健，尤以內地及東北亞深受旅客歡迎。」 她又預期在暑假期間，香港快運於7月的預訂情況較去年同期為佳。

6月貨運量增至逾9%

此外國泰指出，6月貨運量為14.47萬噸，按年增加9.3%。劉凱詩表示﹕「展望未來，我們預期整個網絡的貨運需求將保持穩健。同時，我們會密切關注歐洲對低價值進口商品實施的新關稅政策，對電子商務貨運需求帶來的潛在影響。」