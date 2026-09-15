49歲黑人陳建州驚傳急性心肌梗塞　緊急入院開刀後轉進ICU療養

台媒《鏡週刊》等報道，台灣藝人黑人陳建州15日（周二）驚傳心肌梗塞，緊急送往台大醫院開刀動手術，目前已完成手術，轉進深切治療部。PLG聯盟晚上證實黑人因急性心肌梗塞，已接受手術治療。



陳建州（Facebook@黑人陳建州）

陳建州擁有fit到漏的身材。（陳建州IG圖片）

《鏡週刊》報道指，據了解，黑人15日下午時感到身體不適，在工作夥伴陪伴下，緊急赴台大醫院就診，查出是心肌梗塞後，緊急轉往手術室開刀，目前狀況已趨向穩定，仍需住院觀察病情。而黑人的妻子范瑋琪也在第一時間趕往醫院陪伴黑人。

報道指，黑人一向健康，前一天還陪兒子游泳，並無異樣，黑人生病一事事出突然，身邊的工作夥伴嚇了一跳，幸好及早發現送往醫院做手術，撿回一條命。

PLG聯盟證實：為急性心肌梗塞

台灣職業男子籃球聯盟PLG聯盟15日晚上表示，PLG副會長陳建州15日於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫生評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。

陳建州曾經是著名籃球員。（陳建州IG圖片）

根據資料，49歲的黑人曾為職業籃球員，結束球員生涯後轉戰演藝圈，其後在2020年創立台灣職業男子籃球聯盟PLG並擔任執行長；2023年轉任PLG副會長。

陳建州。（Facebook@黑人陳建州）