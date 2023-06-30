黑人陳建州涉非禮 資深媒體人出狠招：寫信給國台辦讓他變窮光蛋
「黑人」陳建州遭藝人「大牙」周宜霈指控性騷擾，第一時間發出聲明否認，之後再發聲明提告並求償1千萬元新台幣。
對此，台灣資深媒體人吳子嘉昨日（29日）表示，自己將具名寫信給大陸國台辦主任宋濤，要求取消陳建州在大陸的代言，砍斷陳建州金流，讓他一夕變成窮光蛋，在大陸不能混。
【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
吳子嘉29日在《中天新聞》政論節目「新聞千里馬」中表示，自己要開始修理黑人，要具名寫一封信給國台辦主任宋濤，把黑人在大陸的代言通通給他取消和停掉，「讓你黑人一夜之間變成窮光蛋」。
吳子嘉怒轟，「你黑人還找律師呢，欺負人家小女生」，自己就找國台辦來修理黑人，把黑人的金脈砍斷，讓黑人在大陸不能混，一夜之間變窮光蛋。
他相信宋濤一定會處理，「因為台灣在選舉，你要縱容台灣這種色狼？欺負小女生」。
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吳子嘉認為，自己關心#ＭeToo，是因為這把火燒起來，台灣會進步，有道德重整的可能性，這對台灣的影響很大，但黑人這一招有多壞，這一刀會砍掉台灣的進步力量，阻礙#ＭeToo運動發展，讓台灣失去進步的力量，「這才是讓我火大的地方」。
對於黑人要對大牙提告，吳子嘉痛批，現在黑人就是強欺小、大欺弱一個小女生，耍流氓、耍惡勢力，「我現在就罵你王Ｘ蛋，你黑人有本事來告我，我行情比大牙好多了，老子今天告訴你，就是要修理你，你就直接來告我好了，看他敢不敢告我」。
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