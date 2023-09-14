大牙：已到香港報案　呼籲陳建州配合香港警方調查｜黑人MeToo

台灣藝人大牙（周宜霈）從黑人陳建州主持的節目《我愛黑澀會》發跡爆紅更曾擔任助理主持，大牙在6月指控陳建州在2012年兩人在香港錄製節目期間，對方作出性騷擾行為。



大牙今日（14日）透過Facebook專頁發聲稱，她已到案發地香港警局報案，她也呼籲陳建州請務必配合香港警方的調查。



《香港01》早前向本地大律師陸偉雄查詢相關法律問題，陸偉雄指如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。陸偉雄又指，另一方面假如香港警方立案後，男方永遠留在台灣而不踏足香港，香港警方將無法拘捕男方以作出檢控。



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大牙在Facebook專頁表示，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，她已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障她個人權益外，也欲藉此表達她言行一致，自當無愧於心。她也呼籲陳建州請務必配合香港警方的調查。

遭陳建州控告誹謗後首出庭

大牙宣稱11年前遭陳建州性騷擾後，陳建州即發聲明否認，並對大牙提告求償1000萬新台幣，其後陳建州撤回該民事訴訟，改向台北地檢署提告大牙涉嫌加重誹謗。檢察官今日（14日）傳喚大牙出庭，庭訊約半小時結束後，大牙在律師、助理陪同下離開。全案目前仍以他字案偵辦中。

大牙在Facebook專頁表示，「這是我這輩子第一次踏進北檢（台北地檢署），老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裏第一個被告的人，這也讓整個me too 運動停在這裏，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！」

大牙又稱，接下來她會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原。

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據早前大牙描述，她和陳建州兩人2012年在香港的酒店住宿期間，陳建州進入其房間，一進入房間就撲到床上，其後大牙更被陳建州從背後環抱，大牙掙扎後隨著陳建州倒到床上。

涉非禮罪最高可處10年監禁

《香港01》早前向本地大律師陸偉雄查詢相關法律問題，陸偉雄表示，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。

陸偉雄解釋，根據女方描述，男方的行為可能涉及香港法律的「猥褻侵犯罪」，即俗稱「非禮罪」。根據資料，猥褻侵犯是刑事罪行，最高可處10年監禁。

大律師陸偉雄認為，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。（香港01）

陸偉雄指，事件在香港司法區發生，女方完全可以在香港報警，男方如果犯法的話要面臨的後果也與本地人無異，這與雙方是否外籍人士無關。

不過陸偉雄解釋，非禮案件的重點在於女方在事後有無作出「新近投訴」（recent complain），例如在事後短期內將事件告知身邊的人，不然在11年之後才指證男方曾經非禮自己，會被質疑對事件印象朦朧，假如又無閉路電視或獨立證人佐證，或者事後無驗傷等程序，將對女方不利。

陸偉雄指，此外女方也會被質疑為何11年之後始作出指控，假如沒有更好的證據，他相信香港警方立案機會很微；即使立案，在法庭上的定罪機會同樣很微。

陸偉雄續指，假如香港警方不立案，女方仍可循私人檢控控告男方，不過如果警方因證據不足而未立案的話，私人檢控亦會面臨同樣問題。

男方不來香港將束手無策

陸偉雄又指，假如香港警方立案後，男方永遠留在台灣而不踏足香港，香港警方將無法拘捕男方以作出檢控。由於香港與台灣沒有任何司法協作及引導條例，即使更嚴重的陳同佳案件也是束手無策，何況是較輕微的非禮案件。