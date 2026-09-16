疑香港男女與保安爭執　女子舉中指稱｢收皮啦｣　台北捷運報警提告

台媒報道，15日下午，一對疑似香港遊客在台北捷運大安站與保安發生爭執，該名港男在月台喝飲料，保安隨即上前勸阻，同行女子反擊：「他有喝一次，有喝很多次嗎？」，最後捷運人員出面化解衝突，兩人準備搭車離去時，女方轉身對保安舉中指，還以粵語罵「收皮啦」，過程全被目擊者拍下並放上網絡，引發熱議。



台北捷運16日表示，保安已就事件前往警局報案，將全力提供司法協助；又指若在禁止飲食區內喝飲料，可處新台幣1500元以上7500元以下（約港幣370元至1,850元）罰款。



一對疑似為香港籍的遊客在台北捷運大安站與保安發生爭執。（影片截圖）

女方轉身對保安舉中指。（影片截圖）

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《聯合報》等報道，涉事女子不斷強調男方「只喝了一口」，質疑保安為何說他「屢勸不改」，認為這樣是在冤枉他們。女子多次追問「他有喝很多次嗎？」並質疑男方是否真的需要受罰，男方也加入爭辯，表示自己並非屢勸不聽，更質疑保安是「想罰我們才這樣說」。保安則解釋，自己是在提醒兩人不要再飲用，雙方因此陷入一番爭論。

最後捷運站人員出面表示，既然已經向兩人說明站內禁止飲食規定，後續也會再與保安溝通，雙方才逐漸平息並準備搭車。不料女子在進入車廂前突然轉身，以粵語罵保安，隨後更比出中指後離去，讓現場人員相當錯愕。

台北捷運：將全力提供司法協助

台北捷運指出，在事件中，車站保安依規定勸導，過程中遭同行旅客以不雅手勢對待，保安已前往警察局報案提告，台北捷運將全力提供司法協助。

台北捷運表示，站務人員、保安、清潔等工作人員，共同肩負維持車站秩序、環境整潔的責任，於執勤過程中，如遭受不當對待或權益受侵害等情形，台北捷運都會提供必要協助與支持，維護工作尊嚴與執勤權益。

針對旅客在捷運系統違規飲食部分，台北捷運已完成證據收集，將依「大眾捷運法」第50條第1項第9款規定，於捷運系統禁止飲食區內飲食、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔者，處新台幣1500元以上、7500元以下罰款。

台北捷運提醒，進入捷運系統後請遵守乘車規定，並尊重人員執行勤務的職責，共同維護整潔乾淨的乘車環境。