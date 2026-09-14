港女乘台灣捷運疑逃票！反公審職員捱轟　發千字文反擊：不符事實

【港人／逃票／台灣捷運】乘搭公共交通工具想「逃票」還惡人先告狀？1名自稱「很喜歡台灣」的香港女子，日前在社交平台Threads發布相片，公審1名台灣高雄捷運男職員態度差，要求高雄捷運「好好培訓員工」。然而事件迅速迎來大反轉，涉事站務員現身留言還原真相，「踢爆」這名港女一度藉詞企圖「逃票」，更霸氣1句反擊「現在給你一個台階下，認錯道歉，撤下我的肖像，否則我已經去警察局備案，後續的官司您請好好準備」。港女之後一直「潛水」未有回應。



事件震撼香港及台灣網民，紛紛批評該港女離譜，「台灣人的友善，建立在守法上」、「逃票的香港人還滿口謊言，拜託滾回去」、「影衰晒香港人」、「身為香港人， 真的覺得很丟臉」，更支持站務員報警處理，「這些人就是不見棺材不掉淚， 請一定要提告別放過他」。另有網民翻查該港人社交平台資訊，發現他疑似是某大型保險公司的保險從業員。



至今日（9月14日）中午12時許，港女終發帖文否認逃票，並再次批評職員態度惡劣，「本人對此等不實指稱深表遺憾，並予以嚴正否認」。

乘搭公共交通工具應遵守規矩。（資料圖片）

港女台灣捷運逃票！反公審職員攔截：希望高雄捷運可以好好培訓員工

乘搭公共交通工具應遵守規矩！該名自稱「一個很喜歡台灣的香港人」的香港女子，於9月12日（星期六）近傍晚在Threads發布1張近距離拍攝的台灣高雄捷運男站務員相片，斥責相關站務員態度不佳，要求高雄捷運處理，「一直對台灣人印象非常良好，有禮貌和熱情，直到遇到這位高雄捷運職員。希望高雄捷運可以好好培訓員工」。

有港女發相片公審台灣捷運1名站務員。（Threads）

涉事站務員霸氣反擊 還原事件真相

然而帖文流傳不足一天就迎來大反轉。涉事站務員於Threads帖文留言霸氣反擊，還原事件真相，「大丈夫行不改名，坐不改姓，我就是那一個站務員」。

站務員表示，當時港女使用信用卡無法出站，進站也授權失敗，需要支付現金，惟港女推說「沒現金」要出站提取現金，結果一出站就往二號出口離去，並無提取現金繳付車資行為，他於是「追過去討現金」，並拍照片記錄，「拍照是因為你沒付錢，總要知道是誰欠錢不還，別認錯人」，最終港女找了朋友跟他回服務台處理車資與信用卡授權問題。

站務員發最後通牒促港女下架相片並道歉

站務員強調，他沒有把拍攝港女的照片「公諸於世」，惟港女未經其同意，將其個人肖像公布在社群網站，遂下達最後通牒，要求港女撤去照片並道歉，否則報警，「現在給你一個台階下，認錯道歉，撤下我的肖像，否則我已經去警察局備案，後續的官司您請好好準備」。

涉事站務員現身反擊還原真相。（Threads）

港女沒刪照片

不過截至9月14日下午1時30分，該港女仍沒有刪除照片。

截至9月14日早上11時，該港女仍未回覆站務員，亦沒有刪除照片。（Threads）

香港及台灣網民齊批評港女離譜：影衰香港人

香港及台灣網民紛紛批評該港女離譜：

台灣網民意見：

「我支持站務員，他只是做好他的本分，應該要立法如果欠費逃票，未來就禁止入境台灣」



「香港人你是打算丟你們香港的臉嗎？」



「一開頭就是對⋯⋯印象非常好，特別強調喜歡+⋯⋯的人，絕對是超級大爛客，服務業30年路過」



「幫擴散，逃票的香港人還滿口謊言，拜託滾回去」



「人家站務人員給你方便讓你出站，結果你直接走掉不付車資，還想公審，你好意思？」



「謝謝站務員說明過程，台灣人的友善，建立在守法上」



「到底是要多窮多可悲，捷運幾十塊也要逃票？」



「支持提告」



香港網民意見：

「身為香港人也感到不可原諒」



「影衰晒香港人」



「作為香港人，先向你們道歉，但這種垃圾人，你不要放過他，一定一定要到警察局備案」



「身為香港人，真的覺得很丟臉。這些人就是不見棺材不掉淚， 請一定要提告別放過他」



「香港人嘅架俾你丟晒，真係失禮」



網民揭港人身份

另有網民翻查該香港女子社交平台資訊，發現她疑似是某大型保險公司的保險從業員。

網民翻查該港女社交平台資訊，發現他疑似是某大型保險公司的保險從業員。（IG圖片）

網民翻查該港女社交平台資訊，發現他疑似是某大型保險公司的保險從業員。（IG圖片）

港女否認逃票 再批站務員態度惡劣

涉事港女至9月14日中午12時許再於Threads發文回應事件，強調自己沒有企圖「逃票」。

港女就事件發表聲明全文：

事發當時，本人於高雄捷運高雄站以信用卡入閘，於草衙站閘口嘗試以信用卡出閘時，未能成功出閘，遂即時與車站服務台職員溝通及尋求協助，期間曾先後嘗試使用至少三張信用卡，惟均未能成功完成交易。車站服務職員建議我用現金支付，但本人當時身上並無任何現金，職員建議我到提款機提款，我告知他，我兩位朋友已出閘在出口等我，他們有現金，我會前往與他們拿取現金後付款，在與該職員商討及同意的情況下，職員主動打開人工閘口讓我出閘前往地面，向兩位已在地面的朋友取得現金，以便即時繳付相關車費。在我步行至出口的過程中，相關職員突然追趕出來誣蔑我逃票，並說要報警，本人當時已即時聯繫朋友下來，取得現金後已即時返回服務台，並將所需車費交予職員。據本人理解，車站範圍內應設有閉路電視系統，有關片段應可清楚反映整個溝通、離開及付款過程。



本人必須嚴正指出，事件過程中，相關職員態度惡劣，並於其後作出與事實不符的指稱，包括指稱本人未有付款，以及指稱本人在未獲同意的情況下離開閘內範圍前往地面。本人對此等不實指稱深表遺憾，並予以嚴正否認



事實上，本人自始至終均有主動處理車費問題，亦是在與職員溝通並取得其同意後，才前往地面向朋友取得現金；其後更已即時向該職員繳付相關款項。若有關人士未有完整及如實交代事件經過，甚至作出可能損害本人聲譽之失實陳述，本人將保留一切追究權利。



本人已經與該朋友聯絡，朋友如有需要可以做人證，當時已經借錢給本人並成功付款給該服務台服務員，而當時服務員已經將正式付款收據發給本人。



本人現正就事件與法律顧問商討，並將視乎情況採取進一步行動。倘若任何不實指控、誹謗性言論或誤導性陳述對本人名譽、工作、生活或經濟利益造成任何損害，本人將保留循法律途徑追究之權利，包括但不限於要求澄清、更正、道歉、賠償及採取其他法律行動。



該服務員涉及誣蔑，如上述訊息提出，本人現正已交由律師處理事件。



本人亦促請相關機構妥善保存事發當日站內閉路電視片段、交易紀錄、職員當值紀錄及所有相關資料，以便日後查證事件真相。



本人希望公眾在未了解完整事實前，切勿轉載、散播或評論任何未經證實之內容，以免對本人造成進一步傷害或引致法律責任。



（Threads圖片）

（Threads圖片）

台灣捷運逃票可罰鍰

根據台灣《大眾捷運法》第49條，旅客無票、持用失效車票或冒用不符身份之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金；如旅客不能證明其起站地點者，以營運機構公告之單程票最高票價計算。

而根據《大眾捷運法》第50條，「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」者，處行為人或駕駛人1,500新台幣（約370港元）以上7,500新台幣（約1,800港元）以下罰鍰。