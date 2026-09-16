港男台灣捷運喝飲料被勸阻　女友喊「只喝1口」舉中指爆粗惹眾怒

台灣台北捷運大安站9月15日下午傳出外籍遊客與保安人員爭執事件，一對疑似香港男女在站內飲用飲料，遭保安人員上前勸阻，並提醒若屢勸不改可能遭罰1500元（台幣，下同，約360港元）。沒想到女方不滿男方被指控「屢勸不改」，當場與保安爭辯，男方也質疑遭到冤枉，雙方一度僵持不下。最後捷運人員出面緩頰，雙方準備搭車離去時，女方竟轉身對保安比中指，還以粵語回嗆，過程全被目擊者拍下並PO網，引發網友熱議。



目擊者在Threads分享影片表示，當時一名男子在大安站月台內喝飲料，被保安人員發現後上前勸導，提醒捷運站內禁止飲食，若屢勸不改可能開罰1500元。沒想到同行女子對此相當不滿，不斷強調男方「只喝了一口」，質疑保安為何說他「屢勸不改」，認為這樣是在冤枉他們。

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從影片中可見，女子多次追問「他有喝很多次嗎？」並質疑男方是否真的需要受罰，男方也加入爭辯，表示自己並非屢勸不聽，更質疑保安是「想罰我們才這樣說」。保安則解釋，自己是在提醒兩人不要再飲用，雙方因此陷入一番爭論。

最後捷運站人員出面緩頰，表示既然已經向兩人說明站內禁止飲食規定，後續也會再與保安溝通，雙方才逐漸平息並準備搭車。不料女子在進入車廂前突然轉身，以粵語回嗆保安，隨後更比出中指後離去，讓現場人員相當錯愕。

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影片曝光後，引發網友一面倒討論，不少人認為既然違反規定就應遵守：

「喝一次跟喝很多次不就都是喝了，就違規啊」

「真的很想知道捷運站有沒有在落實開罰的部分，還是永遠都只有勸導？」

「遵守法律到底有多難？旅遊之前不先看一下相關法規嗎？」

「我真的受不了北捷就只知道勸導不開罰，勸導有用的話就不會有人一再犯規」

「北捷人員不應該站在犯錯者那邊說：『我會跟他（保安）說』，搞得好像保安錯了一樣」



依台灣《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，在大眾捷運系統公告的禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖或檳榔等，可處新台幣1500元以上、7500元（約1840港元）以下罰鍰；若因疾病、身體不適等特殊情況，需要喝水、吃糖或服藥，則可洽服務人員協助。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】