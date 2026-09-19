台學者蔡金樹涉間諜罪大陸服刑4年後限制出境　臉書突發文引關注

台灣學者蔡金樹2018年遭中國大陸指控涉間諜案，被判刑4年、剝奪政治權利4年。2023年5月出獄後，傳被安排在廈門鼓浪嶼，不得出境。



9月18日，蔡金樹在Facebook發文「I'M BACK!（我回來了）」，並在留言區透露一切安好，這是他時隔8年在Facebook帳號發文，外界猜測他已經返台。



蔡金樹。（網絡圖片）

9月18日，蔡金樹在Facebook發文「I’M BACK!（我回來了）」。（網絡圖片）

據此前報道，蔡金樹2018年7月前往福建省泉州市參與兩岸食品交易會，並入住廈門飯店，不料隔天退房後便失聯。直到2019年，國台辦發言人馬曉光在例行記者會上表示，蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動，於2018年7月被大陸有關部門依法審查。2020年7月，蔡金樹因間諜罪被判處有期徒刑4年。

2020年10月，央視新聞播放「台灣間諜」專題報道，指蔡金樹以「學術交流名義」在大陸從事間諜活動，蔡金樹亦在鏡頭前承認遭台灣軍情局利用，在大陸套取機密情資，他說，「因為我在大陸二十幾年了，一直就追隨前輩，從事兩岸交流活動，但是卻被軍情局利用，作為危害大陸國家安全的一個行為，這是我始料未及也是我很後悔的地方。」

2020年10月，央視新聞播放「台灣間諜」專題報導，指蔡金樹以「學術交流名義」在大陸從事間諜活動。（央視新聞）

過往有消息指，蔡金樹於2023年5月刑滿出獄後，未能返回台灣，當時傳出他被大陸安排在廈門鼓浪嶼，只能在島上活動。

2023年9月27日，國台辦舉行例行新聞發佈會，有台灣記者問，蔡金樹今年5月獲釋出獄，傳被「軟禁」在廈門，何時能返台？對此國台辦發言人朱鳳蓮並未正面回應，僅表示蔡金樹因犯間諜罪被判處有期徒刑四年及剝奪政治權利四年，其刑罰執行事宜有關部門均依法辦理。

直至9月18日，蔡金樹在Facebook發文「I’M BACK!（我回來了）」，他也在留言區中回覆一切安好，「感謝大家的關心，我很好。」這是蔡金樹時隔8年在Facebook帳號發文，上次發文時間為2018年。

據台灣《東森新聞》報道，有熟悉兩岸事務的人士分析，若以附加刑期推算，蔡金樹現時應仍受大陸監管，如今社媒發文「我回來了！」，極可能已獲提前假釋。

據了解，蔡金樹是中山大學政研所碩士、廈門大學台灣研究院區域經濟學博士，任台灣高雄市兩岸關係研究學會理事長、南台灣兩岸關係協會聯合會主席，曾在和春技術學院等多所大專院校兼課。公開資料顯示，蔡金樹從事兩岸交流相關活動已20餘年。