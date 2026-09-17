台副教授投書談｢一國兩制台灣方案｣　國台辦：越早討論，好處更多

台灣彰化師範大學副教授李其澤投書談「一國兩制台灣方案」，提出「一國一主權、兩制兩法域」主張，讓台灣保有民主、司法終審權、防衛軍力。台灣陸委會副主委梁文傑則回應稱，「這些條件中共一條都不會同意」。



對此，國台辦發言人朱鳳蓮9月16日在例行記者會上表示，台灣同胞越早、越多討論「兩制」台灣方案的具體內容，越能為自身帶來更多好處。她也批評民進黨，「對兩岸民眾為兩岸前途發展交換意見設置障礙，居心險惡，不得人心。」



微信公眾號「正當石」自8月19日起開闢「一國兩制台灣方案」討論話題，台灣彰化師範大學副教授李其澤自8月29日起連續在正當石發表3篇文章。第一篇題為：「如果真要談『一國兩制台灣方案』，台灣應該談什麼？」另外兩篇為李其澤對讀者留言的回應，包括「一篇回應，兩岸誤解」、「一國不能被自治架空，兩制不能被主權取消」。

李其澤在文章中提出，在接受「一個中國、由中央統一行使國家主權」的前提下，台灣應爭取「一國一主權、兩制兩法域」。中央權限正面列舉，未列舉權力歸台灣行使；台灣保有民主、司法在台終審、地方擁有防衛能力；任何減損自治的改變，都必須取得台灣人民同意。

台灣彰化師範大學副教授李其澤。（中評社）

為防止制度安排被單方面改變，李其澤更提出「四道法律鎖」，包括兩岸簽署《和平統一與台灣高度自治協議》、在中國憲法增設台灣專章、由全國人大制定《台灣基本法》，以及由台灣制定《自治憲章》並經台灣人民投票通過。

李其澤在文章中強調，凡減損民主選舉、司法終審、基本權利等重大修改，必須同時經過台灣立法機關絕對多數、台灣居民複決以及全國人大批准，「三把鑰匙，缺一不可」。

對此，台陸委會副主委梁文傑則稱，根據李其澤的主張，「台灣保有司法的終審權，那中共也不能在台駐軍，台灣要有自衛的軍力。任何的一國兩制方案，都要經過台灣的立法院絕對多數，以及公民複決通過」，但他表示，「這幾點在我看來，中共一條都不會同意。」

對於梁文傑的說法，有記者在國台辦例行記者會上對發言人朱鳳蓮提問，朱鳳蓮則回應稱，歡迎台灣同胞各抒己見、集思廣益，為「兩制」台灣方案提出具體意見建議。她提到，台灣同胞越早、越多討論「兩制」台灣方案的具體內容，就越能為台灣經濟社會發展帶來更多機遇，越能為自身帶來更多好處。

朱鳳蓮也批評，民進黨當局出於「台獨」分裂本質，將謀求政治私利凌駕於台灣同胞追求利益福祉之上，「對兩岸民眾為兩岸前途發展交換意見設置障礙，居心險惡，不得人心」。