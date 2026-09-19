台男不滿被飛西門町旅館勒斃泰籍女友　 遺體藏篋運公司冰櫃被捕

台北市西門町旅館發生一宗命案。據台媒《聯合報》報道，一名36歲泰國籍女子阿思9月初來台尋找43歲吳姓男友，未料隨後與外界斷絕聯繫。女子在泰國的家屬因無法取得聯繫且發現其未依期返國，請託在台友人向台北市警察局萬華分局報案。



警方獲報後成立專案小組全力追查，9月19日在台中市某科技公司的冰櫃內尋獲女子遺體並逮捕吳姓男子，全案依殺人罪嫌移送法辦。



吳男到案後坦承犯行，供稱兩人當晚在旅館內因女子提出分手而發生激烈爭執，他一氣之下徒手勒住女友頸部導致其窒息死亡。(翻攝畫面)

吳男將遺體塞入大型行李箱內，一路從台北運回台中，並藏匿於自己任職公司的辦公室冰櫃中。(翻攝畫面)

遠距離交往一年 泰國籍女友提分手遭勒斃

《聯合報》報道稱，台灣警方調查指出，涉案的43歲吳姓男子在台中市一家科技公司從事行政後勤工作，與死者阿思約在一年前於泰國結識並交往。兩人平時分居台、泰兩地，經常往返兩國見面。阿思於9月2日再次入境台灣，原定計畫於14日離境返泰。

警方調閱周邊監視器與死者在台活動軌跡後發現，阿思先前入住台北市西門町的一家旅館。吳男於12日深夜前往該旅館與阿思會合，並於13日凌晨離去。監視器畫面顯示，吳男進出旅館期間皆拖著一只大型行李箱，但此後阿思再未走出房門，行蹤成謎，警方隨即掌握吳男涉有重嫌並將其帶回到案說明。

吳男到案後坦承犯行，供稱兩人當晚在旅館內因女子提出分手而發生激烈爭執，他一氣之下徒手勒住女友頸部導致其窒息死亡。作案後，吳男將遺體塞入大型行李箱內，一路從台北運回台中，並藏匿於自己任職公司的辦公室冰櫃中。

吳男將遺體塞入大型行李箱內，一路從台北運回台中，並藏匿於自己任職公司的辦公室冰櫃中。(翻攝畫面)

萬華分局警方根據吳男供詞，於19日凌晨前往台中該科技公司進行搜索，在公司冰櫃內尋獲阿思的遺體。警方隨後將吳男逮捕到案，並報請檢察官相驗遺體以釐清確切死因與詳細犯案經過，全案訊後依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。