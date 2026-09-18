習特二會前台海風向受關注　蘇起：美對台軍售可能性非常低

中國國家主席習近平與美國總統特朗普預計9月24日舉行今年第二次會談，台灣會否成為中美博弈籌碼，以及美國對台軍售是否生變，再度引發討論。台灣前國安會秘書長、台北論壇基金會榮譽董事長蘇起判斷，這次習特會主要仍將聚焦中美雙邊關係及美國期中選舉，台灣不必太擔心，但他同時認為，美國對台軍售的可能性已經非常非常低，無論在習特會前後宣布，「只要有軍售的話，我認為中國大陸會翻臉」。



台媒《聯合報》報道，蘇起9月17日在「2026國鼎地緣政治論壇」以「台灣失落的十年：2016至2026」為題發表演講，並於會議期間接受媒體訪問。對於習特二會可能為台灣帶來的風險，蘇起表示，「我覺得這次應該還好」，雙方主要仍是處理兩個大國之間的問題。特朗普目前最關注的是美國期中選舉，希望中國方面能對他的選情「有一點點幫助」。

蘇起認為，北京現階段也不會拿台灣來做交易，因此這次峰會基本上還是中美關係，所以台灣不必太擔心。至於台灣是否可能成為特朗普手中的牌，蘇起預料一定會有台灣牌，但現在應該不是打這張牌的時候，因為特朗普目前滿腦子都是選舉。

台北論壇基金會董事長蘇起過去表示，台灣面對大陸只有「鬥」、「拖」、「和」三條路。（張鈞凱攝）

回顧今年5月的習特會，蘇起認為，習近平當時向特朗普傳達的最重要訊息，是台灣議題對北京非常非常重要，如果美方在台灣問題上有所動作，北京可能會不惜一切地跟美方翻臉。他判斷特朗普已經「完全聽進去了」，因此本月會面時不需要再講。

對於有消息稱，北京希望美國不要在習特會前宣布對台軍售，蘇起直言，軍售的可能性不高，非常非常低，而且無論在習特會前或會後，「只要有軍售的話，我認為大陸會翻臉」。

蘇起在演講中亦以馬斯洛需求層次理論檢視1949年以來台灣的發展，認為台灣過去從生理、安全及歸屬感需求，一路走向自尊與自我實現，但自2016年蔡英文政府上台後開始往下走，如今再次面臨最基本的安全需求。

蘇起並將美國的對台安全承諾及北京的對台政策列為主要風險，認為美國對台灣已出現「無力保台」，甚至「無心保台」的情況，北京對台灣問題的緊迫感則急劇加深。蘇起並批評台灣外長林佳龍早前所稱台美溝通良好、「我們要去管理中國大陸」的說法，直言「林佳龍講大話，你就知道我們外交沒招了」。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

蘇起表示，中美2026年預計舉行多次峰會，雙方正在「互相摸底」，表面上互動熱絡，私下仍有許多外界看不到的角力。他判斷，未來台海局勢「不取決於台灣，也不取決於特朗普，而是取決於習近平」。

對於蘇起的判斷，台灣陸委會副主委沈有忠9月18日回應稱，政府尊重每個人的分析，也會將相關意見納入研判，但他本人沒有像蘇起那麼悲觀。

沈有忠表示，台灣方面目前收到的訊息是，美國依舊在第一島鏈維持整體嚇阻能力，這仍是美方優先政策，目前應不會出現蘇起所說的趨勢。他認為，習特二會涉及地緣政治及台灣議題時，真正值得關注的是特朗普或整個美國團隊，是否仍會重申對台政策不變。

至於林佳龍所稱台美要「管理」中國，沈有忠澄清，所謂「共管中國」是共同管理風險，而非管理中國大陸。他表示，台灣有決心、有能力，也會與美國密切合作，確保台海和平穩定，其概念是透過嚇阻，避免中國大陸以武力改變台海現狀。

談到預計10月召開的中共二十屆五中全會，沈有忠表示，針對各種可能性已有不同劇本鋪排，相關人事布局亦可能視情況調整。不過更重要的觀察點仍是2027年的中共二十一大，包括習近平的任期安排，都可能在二十一大拍板。