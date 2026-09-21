賴政府首名部長赴陸獲禮遇通關　出席APEC人力資源部長會議

台灣勞動部長洪申翰9月21日在江蘇南京出席亞太經濟合作組織人力資源開發部長會議，成為賴清德政府2024年5月上台後，首名赴中國大陸參加國際組織相關活動的部會首長。



第八屆APEC人力資源開發部長會議21日上午在南京東郊國賓館舉行，主題為「塑造現代化人力資源，助力亞太共同體建設」。洪申翰與APEC各成員經濟體人力資源主管部門負責人，以及國際組織、工商界和學界代表共同與會。

台灣勞動部長洪申翰。（網路照片）

台媒「中時新聞網」報道，洪申翰一行20日下午搭乘中國東方航空MU5002班機，從桃園機場出發，當晚7時57分抵達南京祿口國際機場。據報道，一行人下機後獲禮遇通關，由APEC會議籌辦單位人員舉牌迎接，隨後經貴賓通道離開機場，前往下榻酒店。

在機場國際及港澳台抵達出口守候至晚上9時多的台灣媒體記者，因洪申翰一行經由貴賓通道離開，未能拍攝到相關畫面。

洪申翰此前於9月15日表示，APEC是重要的國際多邊經貿會議，近年台灣勞動部與APEC的互動日益密切，並持續與各成員經濟體在相關機制下合作，包括2026年7月曾與美方共同舉辦人工智能工作坊。

洪申翰指出，此次前往南京，除參與人力資源開發部長會議，也將與亞太各成員經濟體交流人力資源領域的政策經驗及專業成果。

台灣海基會秘書長羅文嘉9月18日表示，洪申翰此行是依照APEC慣例，前往南京參加部長級會議，屬於任務需要，台灣多年來均按慣例參與APEC相關活動。羅文嘉表示，海基會的態度是「平安去、平安回」，希望兩岸維持一定默契，讓變數愈少愈好，確保活動順利進行。