習近平特朗普會面　鄭麗文：賴清德應恢復兩岸溝通、降低戰爭風險

國家主席習近平與夫人彭麗媛於2026年9月23日至25日對美國進行為期3天的正式國事訪問。這是習近平自2015年以來首次對華盛頓進行國事訪問，也是對美國總統特朗普（Donald Trump，川普）今年5月訪華的回訪。



中美兩國元首五個月內二度會面，國民黨主席鄭麗文表示，習近平特朗普再次坐上談判桌，反映美中即使存在激烈的經貿、科技與地緣戰略競爭，雙方仍然必須保持對話、管理分歧、避免衝突。



她表示，這對台灣最大的提醒就是，當華府與北京都在為自身利益尋找新的平衡，台灣更要掌握自己的方向，為自身爭取最大的安全與利益，鄭麗文也跟賴清德喊話，「美中領導人5個月都能見兩次，為什麼兩岸卻連基本溝通都做不到。」



國民黨主席鄭麗文。（國民黨）

鄭麗文強調，台灣不需要在「親美」與「親中」之間二選一。當華府與北京都在為自身爭取最大的戰略利益，台灣也必須把自己的安全與利益放在最重要的位置。

鄭麗文呼籲賴清德，面對習特會後快速變動的國際情勢，應向台灣人完整說明政府對美中關係及兩岸情勢的最新研判，更應主動提出降低台海風險、恢復兩岸溝通的具體方案。她表示，賴清德更應以台灣人民的安全與利益為念，設法打開兩岸對話的大門，為台灣爭取和平、降低戰爭風險。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行國宴，歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛。（新華社）

鄭麗文指出，這次習近平和特朗普從關稅、稀土、人工智慧、伊朗到台灣問題，都涉及雙方重要的利益與戰略考量。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前也公開表示，對外軍售必須同時考量美軍全球需求、武器庫存及國防工業產能。這些訊號再次提醒我們，面對快速變化的國際局勢，台灣更需要從自身利益出發，建立長期、穩定而務實的戰略。

鄭麗文表示，國民黨支持台灣強化自我防衛，也支持與美國深化互利的安全與經貿合作。真正成熟的戰略，必須兼具防衛能力、經濟實力、對話空間與降低戰爭風險的能力，讓台灣不僅有保護自己的力量，也有維護和平、創造繁榮的能力。

鄭麗文指出，台灣強化國防與降低敵意並不矛盾，提升嚇阻與建立對話更可以同時進行，「台灣更應在大國競爭中走出自己的道路，以自身利益為核心，守護安全、民主、繁榮與和平」。