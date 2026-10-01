習特會提中美是二戰盟友 國民黨副主席批賴清德丟失｢抗戰話語權｣
習特二會提及中美在第二次世界大戰期間的盟友關係，中美領導人有「中美是二戰盟友」共識，引發兩岸對抗戰歷史敘事的爭議。《聯合新聞網》報道，國民黨副主席蕭旭岑10月1日表示，中國大陸認知過去的歷史事實，這是沒有疑問的；但民進黨政府丟失了中華民國在抗戰領導的話語權，這是賴清德必須深刻檢討的。
據此前報道，9月30日，台媒在國台辦例行記者會上，多次追問中華民國政府及蔣中正在抗戰中的角色，國台辦發言人張晗表示，提問的有關內容「與事實不符」，並重申陸方對抗戰歷史及一個中國的立場，並強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。
蕭旭岑在廣播專訪指出，「民進黨自己把中華民國在抗戰領導的話語權丟掉，被中共攬過去」，變成特朗普跟習近平二會的主軸，反而中華民國的論述全都旁落了，才會變成要靠台灣自己的記者，在國台辦記者會跟國台辦發言人一來一往來論述，這是非常諷刺的情況。
蕭旭岑稱，嚴重的是這次習特會後發布的共同聲明，把這一段論述都列入了他們各自的公報跟共識裡面，他稱，「這是第一次美國政府用這麼正式的形式，等於是確認中華人民共和國已經取代了中華民國」。
蕭旭岑又指，過去中美雖然斷交，但是因為台灣地位特殊，所以美國過往並沒有常常去論述這一段，因為他們認知到當時代表的是中華民國，才會有所謂「一中政策」。
蕭旭岑指出，當中國大陸領導人跟美國總統把中美聯盟的歷史寫進去之後，未來的走向不管美國是誰當總統，中國大陸跟美國之間的關係這樣的一個架構會慢慢確定下來，他質問「未來美國是怎麼看待台灣的？是屬於台灣地位未定，還是認定是屬於中國的一部分？」
蕭旭岑表示，雖未明說，但是特朗普的所作所為，把台灣慢慢推擠到「非地位未定」的軸線，其實對台灣非常不利。
蕭旭岑也提到，中國大陸這十幾年來，內部已經不否定在抗戰的時候，國民黨是在領導抗戰的地位。那時候是國共合作來共同抵禦外侮，最後贏得抗戰勝利，這是歷史事實。
蕭旭岑反問，「為什麼會走到這一步？」，他批評因民進黨政府在抗戰這個事情上一直丟失自己的話語權。他指出，2025年抗戰勝利80年，賴清德政府居然沒有任何重大的紀念活動，而且把抗戰改成「終戰」這種完全附和日本的史觀，他批評「國防部本來要發表紀念抗戰專書也沒有發表，飛虎隊成員去世之後要遷回空軍公墓，政務官沒有一人出席，反而是AIT處長代表美國出席」。
中美在二戰期間是盟國說法 台陸委會：會去了解
針對中美領導人「二戰盟友」共識，引發兩岸對抗戰歷史敘事的爭議，陸委會副主委梁文傑10月1日表示，美方不可能無緣無故出現這段文字，一定是有來源，他稱「或許是中方希望美方能講出類似的話，我們還不了解狀況，但我們會去了解來龍去脈」。