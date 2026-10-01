習特會提中美是二戰盟友　國民黨副主席批賴清德丟失｢抗戰話語權｣

習特二會提及中美在第二次世界大戰期間的盟友關係，中美領導人有「中美是二戰盟友」共識，引發兩岸對抗戰歷史敘事的爭議。《聯合新聞網》報道，國民黨副主席蕭旭岑10月1日表示，中國大陸認知過去的歷史事實，這是沒有疑問的；但民進黨政府丟失了中華民國在抗戰領導的話語權，這是賴清德必須深刻檢討的。



據此前報道，9月30日，台媒在國台辦例行記者會上，多次追問中華民國政府及蔣中正在抗戰中的角色，國台辦發言人張晗表示，提問的有關內容「與事實不符」，並重申陸方對抗戰歷史及一個中國的立場，並強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。

2026年9月24日，中國國家主席習近平在白宮出席美國總統特朗普舉行的國宴上致辭稱「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。 （路透社）

蕭旭岑在廣播專訪指出，「民進黨自己把中華民國在抗戰領導的話語權丟掉，被中共攬過去」，變成特朗普跟習近平二會的主軸，反而中華民國的論述全都旁落了，才會變成要靠台灣自己的記者，在國台辦記者會跟國台辦發言人一來一往來論述，這是非常諷刺的情況。

蕭旭岑稱，嚴重的是這次習特會後發布的共同聲明，把這一段論述都列入了他們各自的公報跟共識裡面，他稱，「這是第一次美國政府用這麼正式的形式，等於是確認中華人民共和國已經取代了中華民國」。

蕭旭岑又指，過去中美雖然斷交，但是因為台灣地位特殊，所以美國過往並沒有常常去論述這一段，因為他們認知到當時代表的是中華民國，才會有所謂「一中政策」。

國民黨副主席蕭旭岑。（張鈞凱攝）

蕭旭岑指出，當中國大陸領導人跟美國總統把中美聯盟的歷史寫進去之後，未來的走向不管美國是誰當總統，中國大陸跟美國之間的關係這樣的一個架構會慢慢確定下來，他質問「未來美國是怎麼看待台灣的？是屬於台灣地位未定，還是認定是屬於中國的一部分？」

蕭旭岑表示，雖未明說，但是特朗普的所作所為，把台灣慢慢推擠到「非地位未定」的軸線，其實對台灣非常不利。

蕭旭岑也提到，中國大陸這十幾年來，內部已經不否定在抗戰的時候，國民黨是在領導抗戰的地位。那時候是國共合作來共同抵禦外侮，最後贏得抗戰勝利，這是歷史事實。

蕭旭岑反問，「為什麼會走到這一步？」，他批評因民進黨政府在抗戰這個事情上一直丟失自己的話語權。他指出，2025年抗戰勝利80年，賴清德政府居然沒有任何重大的紀念活動，而且把抗戰改成「終戰」這種完全附和日本的史觀，他批評「國防部本來要發表紀念抗戰專書也沒有發表，飛虎隊成員去世之後要遷回空軍公墓，政務官沒有一人出席，反而是AIT處長代表美國出席」。

中美在二戰期間是盟國說法 台陸委會：會去了解

針對中美領導人「二戰盟友」共識，引發兩岸對抗戰歷史敘事的爭議，陸委會副主委梁文傑10月1日表示，美方不可能無緣無故出現這段文字，一定是有來源，他稱「或許是中方希望美方能講出類似的話，我們還不了解狀況，但我們會去了解來龍去脈」。