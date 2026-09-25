習近平白宮晚宴提80年前中美共同抗擊日本 特朗普致詞提孫中山
撰文：許祺安
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9月24日晚間美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮設國宴款待國家主席習近平，特朗普致詞時提到承載著數千年的歷史與傳統，「從孫子一直到孫中山」，習近平也在致詞時談論歷史，強調「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。
習近平致詞時提到，不久前美國隆重慶祝獨立250周年，200多年前，美國獨立伊始便將目光投向中國，中美雙方互通有無，優勢互補，開啟了貿易往來，「華盛頓總統就購買收藏了大量中國瓷器」。
習近平稱，「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價。這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。」
習近平也提到，20多年前一位名叫賽考斯的美國人，資助中國治沙人殷玉珍種樹，他稱，不久前這位老人回到了中國，親眼看到當年的沙漠已經變成了一片鬱鬱蔥蔥的森林，他盛讚這個故事感動了許多中國民眾，「是中美兩國人民友好交往的範例」。
習近平致辭提美籍教師賽考斯助中國「沙漠變森林」 本人激動回應
特朗普：從孫子到孫中山，中國承載數千年歷史與傳統
特朗普致詞時也提到中美兩國的外交歷史，他稱，158年前第一個正式的中國外交使團訪問了美國，出席了中美之間有史以來的第一次國宴。
特朗普強調，中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子一直到孫中山，美國人繼承的是源自耶路撒冷和羅馬的信仰傳統、古雅典的民主、斯巴達的赫赫戰功，以及250年前在費城宣告的自由。
特朗普稱，自從第一批商船駛離紐約港，抵達珠江之濱以來，美中兩國人民一直在交易商品，相互傳遞知識、習俗和思想，這是兩國商業往來和相互尊重的基礎，「我們應攜手繼續培養這一關係，為子孫後代帶來繁榮與安全。」