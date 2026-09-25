習近平白宮晚宴提80年前中美共同抗擊日本　特朗普致詞提孫中山

9月24日晚間美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮設國宴款待國家主席習近平，特朗普致詞時提到承載著數千年的歷史與傳統，「從孫子一直到孫中山」，習近平也在致詞時談論歷史，強調「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。



2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮舉行國宴招待中國國家主席習近平。 （路透社）

習近平致詞時提到，不久前美國隆重慶祝獨立250周年，200多年前，美國獨立伊始便將目光投向中國，中美雙方互通有無，優勢互補，開啟了貿易往來，「華盛頓總統就購買收藏了大量中國瓷器」。

習近平稱，「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價。這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。」

2026年9月24日，中國國家主席習近平在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於華盛頓白宮舉行的國宴上發表演講。（新華社）

習近平也提到，20多年前一位名叫賽考斯的美國人，資助中國治沙人殷玉珍種樹，他稱，不久前這位老人回到了中國，親眼看到當年的沙漠已經變成了一片鬱鬱蔥蔥的森林，他盛讚這個故事感動了許多中國民眾，「是中美兩國人民友好交往的範例」。

習近平致辭提美籍教師賽考斯助中國「沙漠變森林」 本人激動回應

20多年前，賽考斯資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。（中國新聞社）

特朗普：從孫子到孫中山，中國承載數千年歷史與傳統

特朗普致詞時也提到中美兩國的外交歷史，他稱，158年前第一個正式的中國外交使團訪問了美國，出席了中美之間有史以來的第一次國宴。

2026年9月24日，美國總統特普在華盛頓白宮為中國國家主席習近平舉行的國宴上祝酒。（路透社）

特朗普強調，中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子一直到孫中山，美國人繼承的是源自耶路撒冷和羅馬的信仰傳統、古雅典的民主、斯巴達的赫赫戰功，以及250年前在費城宣告的自由。

特朗普稱，自從第一批商船駛離紐約港，抵達珠江之濱以來，美中兩國人民一直在交易商品，相互傳遞知識、習俗和思想，這是兩國商業往來和相互尊重的基礎，「我們應攜手繼續培養這一關係，為子孫後代帶來繁榮與安全。」

2026年9月24日，中國國家主席習近平和美國總統特朗普在華盛頓白宮舉行的國宴上交談。（Reuters）