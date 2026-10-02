習特會提中美是二戰盟友　學者：民進黨掏空歷史，話語權拱手讓人

習特二會提及中美在第二次世界大戰期間的盟友關係，中美領導人有「中美是二戰盟友」共識，引發兩岸對抗戰歷史敘事的爭議。



據此前報道，習近平在美國白宮國宴致詞時回顧歷史，強調80多年前中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，對抗法西斯侵略。特朗普在致詞時特別提及孫中山，並提到飛虎隊是中美合作，習特會後的八點共識中也提到，中美元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。



9月30日，《中國時報》記者在國台辦例行記者會上，多次追問中華民國政府及蔣中正在抗戰中的角色，國台辦發言人張晗表示，提問的有關內容「與事實不符」，並重申陸方對抗戰歷史及一個中國的立場，並強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。



2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

《中國時報》報道，對此政大外交系教授黃奎博分析，這是民進黨政府長期掏空中華民國歷史、「去中（華民國）化」的結果，台灣方面對美國的外交更加失去著力點。民進黨對於1949年之前原專屬中華民國的外交歷史話語權不在意，甚至有反感，所以刻意不提中華民國是二戰的戰勝國，甚至配合日本史觀說是「終戰」，「等於把歷史的話語權拱手讓人」。他稱，真是「人必自侮而後人侮之」。

政大國際關係中心主任王信賢則認為，特朗普不在乎意識型態，「若跟著中共的論述下去，這議題會走向『去中華民國化』」，這點非常重要也要小心，因為國民黨沒有餘力處理此議題，處境很尷尬；民進黨則沒有意願處理。他直言「民進黨政府長期掏空中華民國歷史，才導致中共趁虛而入」。

王信賢分析，中美關係目前的定性屬於長期的持久戰，是「戰略相持」時期；特別是此次對二次大戰的部分表述非常重要，但美國講的是二次大戰的合作問題，習近平則側重二戰後的秩序。