台灣海巡向大陸漁船噴水砲90秒　驅離畫面曝光

台灣海巡署消息，據稱1日在東沙海域發現兩艘大陸籍漁船越界下錨作業，其中「金鯊」在多次廣播後仍拒不起錨，海巡雲林艦遂以水砲驅離，該船其後在航離時失去動力，台灣海巡人員確認船上人員安全，提供35份熱食，並將船拖至限制水域外，於2日上午交由大陸籍工作船拖回。



綜合《中央社》、《自由時報》等台媒報道，台灣海巡署今（2）日發布新聞稿指出，東南沙分署東沙指揮部於10月1日上午11時許，在東沙島東北方15.5浬、禁止水域內5.5浬處，偵獲一艘不明目標，立即通報雲林艦前往查處。

下午3時許，雲林艦在東沙島東方27浬、限制水域內8浬處，發現大陸籍「粵惠東漁75066」及「金鯊」兩艘漁船違法下錨作業，雲林艦執行廣播驅離後，「粵惠東漁75066」起錨航離，但「金鯊」拒不起錨。

台灣海巡署正在對1艘大陸漁船以水砲攻擊駕駛室。（Threads ）

台灣海巡署說明指稱，雲林艦連續廣播驅離三次無效後，先在距離「金鯊」200公尺處，以水砲向上空噴水30秒，未奏效後再逐漸靠近，向該船駕駛艙噴水90秒。「金鯊」隨後起錨向外航離，雲林艦即停止向該船噴水。

台灣海巡署表示，依驅離大陸船舶及低致命性武器使用等標準作業程序，使用高壓水泵等低致命性武器時，應注意勿傷及易致命部位及其他第三人，台灣官方強調，雲林艦向「金鯊」駕駛艙噴水期間，全程避開甲板上的人員。

不過，「金鯊」在啟動航離時失去動力，雲林艦全程在旁戒護，並派出小艇查看，確認船上人員均安，基於人道考量，持續維護該船安全。

台灣海巡署指出，1日晚間8時許，雲林艦應「金鯊」要求，以小艇送上35份熱食供船上人員食用，隨即展開拖帶，並增派東沙分隊PP-10032艇全程戒護。當晚11時許，海巡將「金鯊」安全拖至限制水域外，等候該船聯繫的友船前來拖帶，期間由海巡艦艇持續戒護。10月2日上午6時15分，「金鯊」交由大陸籍「海洋石油681號」工作船拖回。

另據《自由時報》報道，有網民在社群平台Threads發布多段現場影片，畫面包括海巡以水砲向大陸漁船駕駛艙噴水，以及其後出動人員救援，引起討論。