台灣20多歲男子遊日急性腸胃炎猝逝　曾食麥當勞｢月見漢堡｣引關注

日本麥當勞近日宣布，因部分送往北海道門市的牛肉排「可能不符合品質標準」，一度暫停北海道91家門市部分漢堡及「月見系列」商品銷售。



台媒《聯合報》及CTWANT等報道，日前剛好有一名台灣旅客家屬在Threads發文尋求協助，表示家中20多歲親人在9月17日前往大阪旅遊期間，曾食用當地麥當勞「月見漢堡」，隔日即身體不適，後續病情急遽惡化並在日本不幸過世，引發關注。



日本麥當勞為應中秋節推出的限定款「月見漢堡」系列（網上圖片）

日本麥當勞為應中秋節推出的限定款「月見漢堡」系列（網上圖片）

報道指，該台灣旅客家屬在Threads發文表示，自己的表弟（姑姑的兒子）9月17日在大阪食用麥當勞月見系列漢堡，隔天凌晨開始出現劇烈嘔吐等症狀，並在FB表示身體不適，後續病情急遽惡化，最終不幸在日本過世。發文者透露，遺體已在日本當地進行解剖，目前確認死因與急性腸胃炎有關。

不過，由於死者旅日時也曾食用其他食物，家屬目前無法確認感染來源，更沒有辦法認定麥當勞餐點就是造成死亡的原因。發文者指出，希望尋找9月17日前後曾在大阪食用相關餐點、之後出現嘔吐、腹瀉或發燒等症狀的旅客，也希望有熟悉日本食品安全調查、醫療程序或跨境法律的人士提供協助。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示自己有相同狀況：

「我也是9/17在天下茶屋麥當勞吃了月見系列漢堡，9/18回台後持續一星期的拉肚子上吐下瀉、持續發燒等症狀，目前還是有在拉但稍微好轉」

「我9/16號在琵琶湖萬豪酒店附近的麥當勞一樣也吃了月見系列漢堡，隔天9/17號開始也發燒上吐下瀉，約一個禮拜左右」

「我在9/20抵達大阪，也是去心齋橋吃月見漢堡，隔一天，我表弟也是肚子痛到不行，再隔一天買藥來吃才稍微好一點」

「受害者同推，我大概是9/22還是23在大阪麥當勞吃了月見漢堡，9/29開始頭痛腹痛發燒噁心，到10/1扁桃腺喉嚨紅腫，持續追蹤中」

「我是在難波站附近的麥當勞吃了月見漢堡後，發燒然後一直腹瀉，吃了好幾天藥才好」

「我也是9/19在大阪吃了月見系列漢堡拉肚子了，回來一直腸胃不好」。



CTWANT報道指，據悉，目前尚無證據證實北海道此次牛肉漢堡排品質問題，與台灣男子在大阪食用月見系列後死亡的事件有直接關聯。

據早前報道，日本麥當勞9月30日晚起停售北海道91間分店部分漢堡及「月見系列」商品銷售。公司稱未收到顧客關於健康問題的報告，但也未有詳述該牛肉排品質如何不符合公司標準。

日本麥當勞起初指，將逐步向北海道地區的分店供應替代產品，預計將於10月3日恢復銷售。但公司其後於2日在其網站上宣布提前恢復銷售，並就這次事件給顧客帶來的不便和擔憂深表歉意。