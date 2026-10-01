長沙老字號包子鋪員工廚房枱面剪腳趾甲　官方責令停業整頓｜有片

9月29日，有消費者曝光稱，湖南長沙網紅店「清泉閣包子鋪」一名工作人員在廚房操作枱上剪腳趾甲，相關影片在網上流傳後迅速引發熱議。

9月30日，「清泉閣包子鋪官方號」發佈道歉聲明稱，是店舖監管不力、管理失職，才導致出現如此低級的錯誤。同日，長沙市開福區市場監督管理局發佈情況通報稱，已責令涉事門店立即停業整頓。



員工踩操作枱剪指甲引熱議 店家道歉

《現代快報》報道，影片顯示，一名工作人員將腳踩在操作枱上，一隻手掰著腳趾，另一隻手拿指甲鉗剪腳趾甲，店外還有不少圍觀顧客。不少網民怒斥「開著門營業還這樣，沒開門加工的時候不敢想像，以前還偶爾排隊買，再不敢吃了」「食品衛生是紅線」「太不把消費者當回事兒了」「這是不想做生意了？」。

影片顯示，一名工作人員將腳踩在操作檯上，一隻手掰著腳趾，另一隻手拿著剪刀在剪腳趾甲。（影片截圖）

9月30日上午，「清泉閣包子鋪官方號」發佈道歉影片稱，是他們監管不力、管理失職，才導致出現如此低級的錯誤。一名相關負責人在影片中表示：「我懷著萬分愧疚、自責的心情，向所有信任、支持我們店鋪的顧客，致以最誠摯最深刻的道歉，對不起。本店員工臨近下班時段，在店內的不雅影片，屬嚴重觸碰食品安全紅線，極度不文明不衛生。」

9月30日上午，清泉閣包子鋪官方號發佈道歉影片。（抖音）

該負責人表示，為了彌補過失，徹底整改，重塑衛生標準，店舖決定從30日起暫停營業，全面深度大掃除，對店內所有操作枱、桌面、廚具、牆面、地面進行無死角的清洗消毒殺菌。

加工間掛標語「牢記食品安全第一」 網民諷刺

據了解，「清泉閣包子鋪」是長沙家喻戶曉的老牌特色餐飲店，常年人氣火爆，是不少長沙市民的童年記憶和本地煙火名片，憑藉親民價格、地道口味積累了大量的消費群體和良好的本土口碑。近年在網絡上成為人氣火爆的網紅打卡店。

據了解，清泉閣包子鋪是長沙家喻戶曉的老牌特色餐飲店，常年人氣火爆。（新湖南）

店鋪決定從30日起暫停營業，全面深度大掃除，對店內所有操作檯、桌面、廚具、牆面、地面進行無死角的清洗消殺。（抖音）

令人尷尬的是，在清泉閣包子鋪抖音帳號發佈的一條影片中，後廚加工間的牆上掛著一條寫有「全體員工永遠牢記食品安全第一」的橫幅。網民諷刺，「這橫幅是擺設嗎」。

在清泉閣包子鋪抖音帳號發佈的一條影片中，後廚加工間的牆上掛著一條寫有「全體員工永遠牢記食品安全第一」的橫幅。（抖音）

9月30日，長沙市開福區市場監督管理局發佈情況通報稱，第一時間組織執法人員開展調查處置，向涉事門店下達《責令整改通知書》，責令立即停業整頓。下一步，市場監督管理局將持續跟進，督促涉事門店全面整改。