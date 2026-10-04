最倒霉車主！台灣超市旁電單車遭「老鼠全家」搶食　畫面超核突

台灣台中市太平區樂家康超市旁昨天（3日）出現一群老鼠爭咬一輛電單車掛著的食物畫面，影像被傳上網後引起討論，並已反映市府環保局，希望市府拿出對策。



侯姓Threads友在網絡上貼出這幅驚人影像，他還刻把影像稍做隱蔽，警告「怕老鼠不要點開」並說「雖然在垃圾桶旁邊 但這已經是一整個老鼠家族了吧 那個人的機車怎麼辦啊……兄弟祝你跟你的摩托車順利脫逃」。

網友拍到一群老鼠爭咬一輛電單車掛著的食物（慎入）▼▼▼

畫面中可以見到一輛電單車停在垃圾桶旁，因為電單車腳踏墊上吊了一袋食物，立即引起一群老鼠趕來叮咬，且還有一些老鼠還正聞風趕往，畫面著實令人驚訝。

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