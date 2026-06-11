肥老鼠愛搭車？乘客驚見牠在車廂座位亂爬！台鐵道歉：已全面消毒

老鼠攜帶漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）議題日前掀起關注，有台灣民眾9日在台鐵3229次區間車南下車次目擊肥老鼠出沒，這老鼠還能大方在座位爬上爬下，引發民眾擔憂環境清潔問題。台鐵回應，當時車輛已完成清潔，可能是列車靠站時老鼠闖入，車廂將全面消毒。



民眾在Threads專頁「來談鐵路」表示，9日晚間6時25分許，他在3229次區間車南下列車上，發現1隻老鼠趴趴走，希望台鐵加強清消，專頁也表示疑惑，「不可能是旅客帶上來的吧？希望不是這幾天『淹水避難』」。

有台灣旅客乘坐列車時拍到老鼠到處亂爬：

對此，台鐵公司10日表示，本公司列車每日按該車輛編組行駛之里程區間安排清潔，原則每天皆會施作1次至3次清潔，如有特殊情況時，將會立即安排加強清潔及消毒作業。

經查該編組於載客前，業已完成車輛清潔作業，並未有殘留食物及發現老鼠蹤跡，經研判可能為列車沿途停靠車站期間跑入車廂內。台鐵對車廂內出現老鼠蹤跡一事深致歉忱，並針對該編組進行全面消毒，以避免孳生病源。

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