巨型老鼠偷渡搭飛機 機艙四圍走引發騷動 荷蘭航空：沒接近食物
荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）一架飛往加勒比海的班機上，日前出現一隻老鼠在機艙內亂竄，導致回程航班被迫取消進行徹底清潔，導致機上250名乘客的旅行計畫受到影響。
綜合外媒報導，起事件發生在本月10日，荷蘭皇家航空一架空中巴士A330從阿姆斯特丹飛往加勒比海荷屬海島阿魯巴（Aruba）的班機在飛行途中，乘客發現一隻老鼠在機艙內活動。據網傳影片顯示，這隻老鼠不但在機艙窗簾軌道上爬行，還跳進頭頂置物櫃和乘客的儲物空間，引發騷動。
荷蘭皇家航空發言人表示，這是一起「非常特殊的事件」，目前尚不清楚老鼠如何登上飛機，「老鼠是在飛越海洋上空時被發現的，對於必須經歷這種狀況的乘客來說非常不幸」。
該發言人指出，乘客保持冷靜，機組人員密切監視這隻動物的行蹤，並補充說明該動物：
沒有接近食物。
由於這起事件，原訂從阿魯巴經另一座荷屬海島波奈（Bonaire）返回阿姆斯特丹的回程航班被取消，「以便對飛機進行徹底清潔後再重新投入服務」。
發言人坦承，這次影響乘客旅行計畫的經歷「令人沮喪且不愉快」。受影響的乘客獲得過夜住宿補償，荷蘭皇家航空也為他們尋找替代航班。
這並非首次有動物偷渡上飛機並打亂旅行計畫。2024年10月，精神航空（Spirit Airlines）乘客在從達拉斯飛往洛杉磯的航班上發現一隻「超級老鼠」，該齧齒動物被困在機艙燈具的玻璃面板內。同年11月底，一隻貓在從洛杉磯飛往聖路易斯的航班上脫逃並在機艙內探索，反而為忙碌旅行週期間的乘客帶來歡樂。
