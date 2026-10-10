雙十｜鄭麗文批賴清德讓兩岸陷入緊張：高雄不能成為新潮流的禁臠

國民黨主席鄭麗文今年雙十節選擇在高雄舉辦升旗典禮，台灣將在11月28日舉行地方選舉，她呼籲選民團結支持國民黨。鄭麗文表示，民進黨新潮流系不但讓兩岸陷入緊張，更掏空台灣的民主，她指出，高雄不能成為新潮流的禁臠與肉票，呼籲大家拒絕新潮流，支持國民黨從南台灣全面翻轉。



鄭麗文強調，兩岸對峙兵凶戰危，國際氛圍詭譎多變，國民黨責無旁貸，要保護台灣的民主自由、法治繁榮進步，最重要的條件就是和平。她指出，國民黨保障台灣的最大保證就是兩岸和平，她強調，要管理分歧、降低風險，透過對話交流，讓下一代不會成為戰場的炮灰，而是享受和平帶來的巨大紅利。



鄭麗文批評民進黨執政，稱「我們面對的恐怕不是一個政黨，而是一個幫派」。（國民黨）

鄭麗文批評民進黨執政，稱「我們面對的恐怕不是一個政黨，而是一個幫派」，她批評新潮流讓兩岸陷入緊張，更掏空台灣的民主，讓台灣空轉撕裂，新潮流的內政部長、交通部長，沒有專業只有派系，新潮流的僑委會主委剛剛才因醜聞而下台。

鄭麗文強調，現在面對的不再是正常的政黨競爭，面對的是台灣民主的暗黑勢力。高雄是台灣的縮影， 呼籲選民11月28日要再一次改寫高雄的歷史。

鄭麗文指出，台灣傳統產業、服務業、農漁業現在面臨嚴峻考驗，今天高科技產業一枝獨秀，但不應該只有少數人嘗到果實，要讓整個台灣都能夠享受到AI時代的便利、紅利、尊嚴跟福祉。

鄭麗文也稱未來不能沒有電，民進黨錯誤的能源政策成為台灣的絆腳石，台灣需要重啟核電才有未來，有算力才有競爭力，不會萬物齊漲通貨膨脹。