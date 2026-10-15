解放軍19式輪步戰車疑裝激光炮　聲學雷達聯動如何反制FPV無人機

【軍事】《南華早報》報道，19式輪式步戰車可能裝備了激光反無人機系統。沒有技術細節，也不知道性能如何。19式是比08式（大八輪）更先進的輪步戰，車族裏還有105毫米突擊炮、裝甲運兵車等車型，具有兩棲能力。遙控武器站保留了08式的火力，還換用了更先進的四發紅箭16反坦克導彈，非穿透安裝使得車內空間增大，便於運兵和進出。



現在說是開始選裝激光反無人機系統了。這要是真的，地面戰爭就好玩了。

解放軍19式輪式步戰車可能裝備了激光反無人機系統。（央視新聞）

在烏克蘭戰場上，無人機差不多把坦克、裝甲車打回老窩縮起來了，套上鴿子籠出動都不解決問題。烏克蘭戰場上現在每月消耗20-100萬架無人機，絕大部分是小東西，需要飛手遙控的。飛手的數量畢竟是有限了，大概無人機像不要錢一樣，一架一架接著飛，唯一限制是每次要換一個地方，免得被俄羅斯炮兵反摸過來了。

但要是新一代坦裝配備了激光反無人機系統，戰場力量對比又反轉了。FPV要是打不掉坦克、裝甲車，那人家一衝就到眼前了，到時候都不用槍炮，履帶碾你都沒跑。

這可能嗎？可能的。

激光反無人機有很多反法。直接擊毀是最乾脆的，但能量需求高，坦裝上的發電能力不一定夠，系統成本可能也太高。但激光致盲呢？那要不了多大能量，步兵手持裝置就能做到。對於FPV無人機，致盲可能還真管用。

大部分FPV都需要飛手通過無人機上的攝像頭直接觀察目標，然後飛手手工控制，把無人機導引到目標、發動最後攻擊。在這個過程中，攝像頭必須對著目標，激光致盲可以有效阻止飛手的觀察和瞄準，如果不是直接損壞攝像頭的光電部件的話。

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在飛行員防炫目眼鏡上，有電致變色的保護功能，用來防止激光炫目。對地攻擊飛機和武直飛行員早就有這個需求了。同樣的功能可以加到FPV攝像頭上，但這個功能不便宜。更重要的是，電致變色可以防眩目，但在變色期間，對外界的觀察就談不上了，好比戴上焊工護目鏡一樣，按著電弧火花恢復「正常」了，但周邊就什麼也看不見了。作為飛手，直接對著目標飛倒不是不可以，但前提是周邊沒有任何障礙物，飛行也不能有任何偏離，否則一片漆黑。

更加要命的是，電致變色需要時間。所以激光致盲常常不是固定頻率連續照射，而是不規則地忽閃忽閃，迫使電致變色永遠落後一拍。這樣幾個回合下來，飛手早就沒法保持控制了，無人機要麼徹底丟失目標，要麼直接撞擊到障礙物上。

但要激光反制（不管是擊毀還是致盲），首先需要發現。這可能需要多種技術協同使用。無人機（尤其是四旋翼）具有特徵性的嗡嗡聲，這是旋翼高速旋轉的聲音，沒法抑制，而且頻率和「音質」相當穩定。用聲學監測，可以實現早期預警。坦克、裝甲車本身的噪音很大，但頻率很不相同。採用適當濾波的話，是可能在嘈雜環境裡捕捉無人機的特徵性噪音的。這和人們在嘈雜環境裡聽到相對微弱但熟悉的聲音會猛然驚醒一樣。

聲音不能用於精確定位和測距，這需要毫米波雷達，只需要幾百米、上千米的探測距離就足夠了，更遠沒必要。由於有聲學預警的引導，用固定的四面陣當然可以，用旋轉的單面陣都沒問題。

然後就是激光反制了，有效距離幾百米足夠。實際上，確保FPV無人機在幾十米外擊落，就達到目的了。激光反制武器可以和旋轉單面陣聯動。

要是能批量裝備，坦克、裝甲車就重新威風起來了。面對主要依靠無人機的敵人步兵，便能形成壓倒性戰術優勢。

在世界上，「無人機決勝論」也在退潮。波蘭緊挨著烏克蘭，烏克蘭戰場上的一驚一乍全聽在耳朵裏。波蘭陸軍一點沒有放鬆裝甲兵建設，儘管反無人機技術好像還沒怎麼聽說。美國陸軍一面重視無人機，一面也在重拾機動炮兵，輪式155炮已經選用韓國的K9MH，履帶式155炮也在選型中，這無疑是「無人機取代炮兵」的悄悄否決。下一代坦克也在研製中。

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